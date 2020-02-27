Los actores del fútbol acuerdan nuevas reformas del sistema de traspasos

En su reunión de del jueves 27 de febrero en Zúrich, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA ha dado un nuevo paso en la reforma del sistema de transferencias, con el establecimiento de un nuevo mecanismo de compensación por formación y la confirmación de que, a partir del próximo julio, se aplicarán limitaciones a las cesiones de jugadores.

La comisión, de la que forman parte representantes de los clubes, las ligas y los jugadores, así como de las federaciones miembro, las confederaciones y la administración de la FIFA, ha respaldado la creación de un fondo para cubrir parcialmente la indemnización por formación. El fondo estará financiado por una tasa adicional del 1 % que se aplicará a las sumas pagadas por los traspasos. Este nuevo sistema fomentará y recompensará los esfuerzos de los clubes formadores, ya que los pagos se abonarán automáticamente a través de la nueva Cámara de Compensación de la FIFA. Con este sistema los pagos estarán garantizados, algo que en la actualidad no siempre ocurre.

Tras la aprobación de este nuevo principio, dará comienzo un proceso de consulta con los grupos de interés para acordar los parámetros concretos de la categorización de los clubes y el cálculo de los gastos de formación antes de enviar la propuesta al Consejo de la FIFA, al objeto de que entre en vigor en 2022.

Asimismo, la comisión ha respaldado nuevas normas relativas a las cesiones de jugadores para garantizar que estas tengan como finalidad el desarrollo deportivo de los futbolistas jóvenes. De conformidad con la nueva normativa, que se enviará a la Comisión del Estatuto del Jugador y al Consejo de la FIFA para su aprobación, a partir de julio de 2020 se limitarán las cesiones internacionales de jugadores cuya edad sea igual o superior a 22 años. Primeramente, habrá un periodo de transición: a partir la temporada 2020/2021, los clubes podrán ceder a un máximo de ocho jugadores internacionales y tener en plantilla a un máximo de ocho jugadores internacionales cedidos, que se reducirán gradualmente hasta seis en la temporada 2022/2023, con un máximo de tres jugadores cedidos a otro club y otros tres recibidos entre los mismos clubes.

En el ámbito nacional, la nueva regulación establece un periodo de tres años para que las federaciones miembro introduzcan normas relativas al régimen de cesiones que sigan los principios establecidos internacionalmente.