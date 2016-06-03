Los abogados contratados por la FIFA informan sobre los últimos avances de la investigación interna y aportan detalles sobre la retribución de la anterior ejecutiva

El despacho responsable de la investigación interna sobre los actos ilícitos cometidos en el seno de la FIFA, Quinn Emanuel, ha dado a conocer los detalles de los contratos y la remuneración de un reducido grupo de exmandatarios de la FIFA.

"Las pruebas apuntan a que hubo esfuerzos coordinados por parte de tres exejecutivos de la FIFA para enriquecerse a título personal mediante subidas salariales anuales, bonificaciones vinculadas a la Copa del Mundo y otros incentivos por un total de 79 millones de CHF, y eso solo en los últimos cinco años", declaró Bill Burck, socio de Quinn Emanuel.

Las retribuciones fueron concedidas al expresidente, Joseph Blatter, el ex secretario general, Jérôme Valcke, y el ex secretario general adjunto de la FIFA, Markus Kattner, este último también ex director financiero de la federación internacional.

La investigación ha sacado a la luz pruebas de que se incumplieron las obligaciones fiduciarias, y también cuestiona el papel de la Subcomisión de Honorarios de la FIFA.

Los resultados preliminares indican claramente que los pagos y los contratos requerirán una labor investigadora más profunda. La FIFA ha trasladado los datos recopilados a la Oficina del Fiscal General de Suiza, y también pondrá al tanto al Departamento de Justicia de EE. UU., una actitud que enlaza con el compromiso de la FIFA de cooperar con las autoridades, así como con su política de "tolerancia cero" con los actos ilegítimos. La FIFA también compartirá el objeto de los contratos y los pagos con la Comisión de Ética de la FIFA, para que esta proceda a su revisión.

Quinn Emanuel facilitó los siguientes pormenores acerca de la investigación:

· El 23 de mayo, la FIFA anunció que había resuelto con efectos inmediatos el contrato del entonces secretario general adjunto, Markus Kattner, por incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias hacia la FIFA. Dicha decisión fue tomada teniendo en cuenta los documentos y las pruebas recabadas en el curso de la investigación interna,

· que también ponen seriamente en entredicho una serie de controvertidas enmiendas contractuales que redundaron en favor de Joseph Blatter, Markus Kattner y el ex secretario general, Jérôme Valcke. Dichas modificaciones dieron lugar a que dos excargos de la FIFA percibiesen cuantiosos pagos de decenas de millones de dólares, en forma de salarios y bonificaciones, entre los años 2011 y 2015.

· En resumen, los nuevos documentos y las pruebas revelan la existencia de esfuerzos coordinados por parte de tres ex altos cargos de la FIFA para su enriquecimiento personal en forma de aumentos salariales, primas vinculadas a la Copa del Mundo e indemnizaciones indebidas.***

Enmiendas contractuales para incrementar salarios Según se desprende de la tabla disponible aquí, puede afirmarse que cada uno de los mandatarios firmó varios contratos, y que los cambios efectuados en estos contratos con frecuencia se aprobaron uno tras otro.

Asimismo, Blatter, Valcke y Kattner a menudo firmaron todos estos contratos en las mismas fechas, que, además, llaman poderosamente la atención. He aquí algunos ejemplos:

· 30 de abril de 2011: poco antes de la elección presidencial de finales de mayo, en la que Blatter compitió como candidato contra Mohammed Bin Hamman con su reelección rodeada de incertidumbre, los contratos de Jérôme Valcke y Markus Kattner se prolongaron durante 8.5 años más hasta 2019, incorporando importantes aumentos en sus bases salariales y en las gratificaciones extraordinarias. Valcke y Kattner también firmaron generosas cláusulas indemnizatorias, que les garantizaban el pago de hasta 17.5 millones y 9.8 millones de CHF respectivamente, es decir, la totalidad del contrato (ver tabla aquí), en caso de que finalizase su relación laboral con la FIFA, lo cual sería lo más probable en caso de que Joseph Blatter no resultase reelegido.

Además, los dos contratos incluían otras dos cláusulas:

o una cláusula de rescisión donde consta que Jérôme Valke y Markus Kattner recibirían el valor total de sus contratos (es decir, hasta un máximo de 8.5 millones de CHF), incluso en caso de rescisión por causa justificada; y

o una cláusula indemnizatoria que obligaba a la FIFA a asumir todos los honorarios legales y las sanciones o devoluciones impuestas, incluso en caso de los cargos fueran hallados culpables.

Aparentemente, estas dos disposiciones infringen la legislación suiza.

· 1 de diciembre de 2010: Joseph Blatter, Jérôme Valke y Markus Kattner percibieron bonificaciones extraordinarias que ascendían a 23 millones de USD en concepto de la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica. Estas bonificaciones se concedieron de forma retroactiva —cuatro meses tras la conclusión de la Copa Mundial— y, al parecer, sin ninguna disposición contractual subyacente.

Otras bonificaciones vinculadas a la Copa Mundial En relación con otras bonificaciones que presuntamente están relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA, cabe destacar que, en octubre de 2011, Valcke y Kattner percibieron la cantidad de 14 millones de CHF en concepto de bonificaciones por la Copa Mundial Brasil 2014, y, en junio de 2014, se estipuló que podrían obtener en conjunto 15.5 millones de CHF en bonificaciones por el Mundial de 2018 en Rusia.

Proceso de aprobación Mientras que Quinn Emanuel continúa investigando, queda claro que antes de 2013 —año en el que la FIFA creó la Subcomisión de Honorarios— las personas que firmaban los contratos eran, en principio, las mismas que los aprobaban. Poseían la autoridad necesaria y solo tenían que indicar al Departamento de Recursos Humanos y a los responsables de gestionar las nóminas, quienes generalmente están a cargo de los contratos de trabajo en la FIFA y rendían cuentas a Kattner, cuánto debían pagar y a quién.

En 2013, la FIFA creó la Subcomisión de Honorarios, órgano subordinado a la Comisión de Auditoría y Conformidad. Esta subcomisión definió los importes de la compensación del presidente, los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, el secretario general y el secretario general adjunto. Está presidida por el presidente de la Comisión de Auditoría y Conformidad, e incluye al presidente de la Comisión de Finanzas y a un miembro independiente.

En 2013, la Subcomisión de Honorarios comenzó a revisar los contratos, e intentó reducir la bonificación y el salario del expresidente Blatter. Sin embargo, no hizo esfuerzo alguno por reducir aquellos de Jérôme Valcke o Markus Kattner. De hecho, en 2013 y 2014, la Subcomisión de Honorarios aprobó pagos sustanciales para Valcke y Kattner, y también en octubre de 2011 por la Copa Mundial de la FIFA™ en Brasil; además del pago, en junio de 2014, se autorizó un paquete de bonificaciones de 15.5 millones de CHF para Kattner y Valcke, en concepto del Mundial de Rusia en 2018.

Firma del contrato de Kattner tras las acusaciones de las autoridades estadounidenses El 27 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación general en contra de funcionarios del fútbol internacional, y llevó a cabo varias detenciones en el hotel Baur-au-Lac de Zúrich. Dos días más tarde, Blatter fue reelegido presidente de la FIFA. El 30 de mayo, la Subcomisión de Honorarios se reunió y concedió a Kattner la renovación de su contrato por cuatro años adicionales, con vencimiento a fines de 2023 en lugar de 2019. Con esta disposición se acordó que, en caso de su destitución, Markus Kattner tendría asegurados más de ocho años de salario y bonificaciones por un total que asciende a 9 millones de CHF. Resulta interesante el hecho de que este contrato aún incluyese las cláusulas de rescisión e indemnización. Asimismo, digno de mención es que este contrato podría haber sido concertado con el Director de Finanzas de la FIFA justo después de que comenzasen las acusaciones del Departamento de Justicia por fraude generalizado y corrupción contra funcionarios del fútbol.

Quinn Emanuel cree que los primeros resultados indican que se justifica la investigación ulterior de estos contratos y pagos. La FIFA ha compartido la información con la Oficina del Fiscal General de Suiza, y también pondrá al tanto de los hechos al Departamento de Justicia de EE. UU. Esta medida está en consonancia con el compromiso de la FIFA de cooperar con las autoridades. La FIFA también trasladará el asunto de estos contratos y pagos a la Comisión de Ética de la FIFA para que esta proceda a su revisión.