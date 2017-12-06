Levantamiento de la suspensión de la Federación Kuwaití de Fútbol

El Bureau del Consejo de la FIFA levantó el 6 de diciembre la suspensión que pesaba sobre la Federación Kuwaití de Fútbol (KFA) desde octubre de 2015 por no cumplir con las obligaciones estipuladas en los artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA.

La decisión se ha tomado después de que la FIFA recibiese la confirmación oficial de que el Parlamento de Kuwait ha promulgado una nueva legislación deportiva nacional que sustituye la codificación anterior y que ha sido modificada a fin de cumplir íntegramente los requisitos exigidos por la FIFA y sus estatutos.