Levantamiento de la suspensión a la Federación de Mali

El Bureau del Consejo de la FIFA decidió, el 28 de abril de 2017, levantar la suspensión impuesta a la Federación de Fútbol de Mali (FEMAFOOT) el pasado 17 de marzo por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA tras la disolución del comité ejecutivo de la FEMAFOOT por parte del ministro del Deporte de Mali.