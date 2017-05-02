Levantamiento de la suspensión a la Federación de Mali

El Bureau del Consejo de la FIFA decidió, el 28 de abril de 2017, levantar la suspensión impuesta a la Federación de Fútbol de Mali (FEMAFOOT) el pasado 17 de marzo por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 14 y 19 de los Estatutos de la FIFA tras la disolución del comité ejecutivo de la FEMAFOOT por parte del ministro del Deporte de Mali.
El levantamiento de la suspensión se decidió después de que la FEMAFOOT presentara una copia de la resolución del ministro de Deporte de revocar la decisión original de disolver el comité ejecutivo.