La Subcomisión de Honorarios acuerda la remuneración del presidente y la secretaria general de la FIFA

La Subcomisión de Honorarios de la FIFA y el presidente de la institución han acordado que el salario base bruto del máximo dirigente de la federación internacional será de 1.5 millones de CHF más extras. Por otra parte, la Subcomisión de Honorarios de la FIFA y la secretaria general de la institución han acordado que el salario de esta última será de 1.3 millones de CHF más extras.

La Subcomisión de Honorarios, presidida por Tomaz Vesel, ha fijado estas cantidades teniendo en cuenta diversos factores, incluidas las opiniones de dos informes independientes de consultores de recursos humanos externos.

Remuneración del presidente de la FIFA **Salario anual bruto: 1.500.000 CHF Bonificación de 2016: 0 Extras**: Vehículo y vivienda de empresa durante su mandato y dietas conforme a lo establecido en el reglamento de gastos de la FIFA (2000 CHF mensuales).

Remuneración de la secretaria general de la FIFA Salario **anual **bruto: 1.300.000 CHF Bonificación de 2016: 0 Extras: Vehículo de empresa y dietas conforme a lo establecido en el reglamento de gastos de la FIFA (2000 CHF mensuales).

La Subcomisión de Honorarios ha decidido que las bonificaciones no se aplicarán en 2016 porque los miembros de la subcomisión, el presidente y la secretaria general consideran que la política de retribución en vigor es inadecuada y susceptible de generar abusos y un mal funcionamiento. A partir de 2017, las bonificaciones se concederán de conformidad con criterios objetivos relativos a la misión y las operaciones de la FIFA, así como a los resultados de las reformas de la organización que están siendo implantadas actualmente.

Todos los demás elementos de los contratos del presidente y la secretaria general se han establecido de conformidad con el derecho suizo y las normas y los reglamentos de la FIFA. Las cantidades abonadas este año se presentarán en el Informe de Finanzas y Gobernanza de la FIFA de 2016. La Subcomisión de Honorarios supervisará periódicamente la implantación de los contratos para garantizar que se cumplen íntegramente.

Asimismo, la Subcomisión de Honorarios revisará exhaustivamente la política de retribución de la FIFA y desarrollará en los próximos meses el borrador de nueva política que refleje el compromiso de la organización con la transparencia y el buen gobierno.

La remuneración anual del presidente de la FIFA representa menos del 25 % de la de su predecesor (promedio de 2010-2015 incluidas las bonificaciones).

Igualmente, la remuneración anual de la secretaria general de la FIFA constituye menos del 25 % de la de su predecesor (promedio de 2010-2015 incluidas las bonificaciones).

Tomaz Vesel, presidente de la Subcomisión de Honorarios de la FIFA: "El Dr. Peter Braun, el Sr. Issa Hayatou (presidente de la Comisión de Finanzas de la FIFA) y yo estamos muy satisfechos con los resultados de este proceso, que ha sido transparente y responsable.

A nuestro parecer, las cantidades establecidas como remuneración son absolutamente adecuadas considerando las exigencias de las funciones del presidente y de la secretaria general. El presidente desempeña un papel esencial como dirigente de la FIFA. Lidera la organización, estableciendo su estrategia global con la clara misión de desarrollar y proteger el fútbol. También asume una gran responsabilidad en relación con el proceso de reformas que se ha puesto en marcha en la FIFA.

Por su parte, la secretaria general se ocupa de garantizar la efectividad de las operaciones de la administración de la FIFA en apoyo de la misión de la federación internacional de desarrollar el fútbol y asistir a las federaciones miembro de todo el mundo. Cabe destacar la labor fundamental que realizan ambos directivos en la implantación de las reformas, que son de suma importancia para el futuro de la FIFA.

Los miembros de la subcomisión y el presidente Infantino comprenden que la FIFA necesita una nueva política de retribución. Por ese motivo, se propone que ni el presidente ni la secretaria general perciban bonificación alguna en 2016.

Las inmensas lagunas demuestran que la política en vigor es inadecuada, por lo que la revisaremos con miras a desarrollar un nuevo borrador que esté en consonancia con el compromiso de la organización de respetar el buen gobierno y la transparencia. De este modo, pretendemos evitar el pago de cantidades desorbitadas, como sucedió en el pasado. Como parte de esta revisión, examinaremos detalladamente todos los pagos realizados a la directiva anterior".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Dados los malentendidos y tergiversaciones que se han producido en relación con este proceso y con mi remuneración, me alegro de que esta cuestión se haya resuelto y de haber firmado un contrato de trabajo válido. Asimismo, estoy satisfecho con las conversaciones transparentes y abiertas que he mantenido con la Subcomisión de Honorarios.