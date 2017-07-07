La FIFA suspende a la Federación Sudanesa de Fútbol

El ente rector del fútbol mundial ha decidido suspender a la Federación Sudanesa de Fútbol (SFA) con efecto inmediato de conformidad con la decisión que el Bureau del Consejo de la FIFA adoptó el pasado 27 de junio.

En efecto, a la FIFA le consta que, pese a la citada decisión del Bureau del Consejo, el decreto del subsecretario del Ministerio de Justicia del 2 de junio del presente no se ha declarado nulo y, por ende, la federación internacional se ha visto obligada a suspender a la federación sudanesa para cumplir con la decisión del Bureau del Consejo.

La suspensión se levantará en el momento en que se declare nulo y sin efecto el decreto del subsecretario del Ministerio de Justicia y se reinstaure la directiva de la SFA y su presidente, el Dr. Mutasim Gaafar Sir Elkhatim.

Tal y como dispone el art. 13 de los Estatutos de la FIFA, la suspensión conlleva la pérdida de todos los derechos como miembro de la federación internacional. Por un lado, ni las selecciones nacionales ni los clubes de la SFA tendrán derecho a participar en ninguna competición internacional hasta que finalice su suspensión y, por otro lado, ni la SFA ni ninguno de sus miembros u oficiales podrá ser beneficiario de ningún programa de desarrollo, curso o formación auspiciados por la FIFA o la Confederación Africana de Fútbol (CAF).