La FIFA sanciona a varias federaciones de fútbol por cánticos discriminatorios de las hinchadas

La FIFA puede confirmar el viernes 27 de mayo las sanciones impuestas a varias federaciones nacionales por la conducta discriminatoria y antideportiva de sus seguidores expresada por medio de cánticos durante el transcurso de varios partidos de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ y partidos amistosos.

Sobre la base de las actas y de otras pruebas obtenidas gracias al sistema de vigilancia antidiscriminación, la FIFA ha abierto expediente disciplinario a las federaciones de fútbol de Chile, Paraguay, Perú, México, El Salvador, Honduras y Croacia.

La sanción para Chile comprende el cierre del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos para los próximos dos partidos oficiales y una multa de 30 000 CHF. El primer partido de suspensión será el próximo clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 que deberá enfrentar a Chile y Bolivia, mientras que la disputa del segundo partido en este recinto está sujeta a un periodo de suspensión condicional de dos años, de conformidad con el art. 33 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF). El procedimiento abierto hace referencia a los cantos homófobos de la hinchada local, que ya venían precedidos de sanciones por incidentes similares ocurridos en el marco de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Asimismo, a causa de incidentes de carácter discriminatorio y antideportivo —en alguna ocasión, con cantos homófobos— por parte de las hinchadas de las federaciones siguientes, México ha sido multado con un total de 35 000 CHF (en este caso, por dos incidentes), Honduras, con 40 000 CHF; El Salvador, con 35 000 CHF; Paraguay, con 20 000 CHF y Perú, con 15 000 CHF.

Además, Croacia ha sido sancionada a jugar a puerta cerrada los dos próximos clasificatorios del Mundial de 2018, el primero contra Turquía el próximo 5 de septiembre y el siguiente, contra Islandia el 12 de noviembre de 2016; a esta sanción hay que añadirle una multa de 150 000 CHF por dos casos de cánticos discriminatorios de la afición local registrados en los amistosos Croacia–Israel del pasado 23 de marzo, y en el Hungría–Croacia del 26 del mismo mes. La Federación Croata de Fútbol ya había sido sancionada tanto por la FIFA como por la UEFA por incidentes similares.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió las decisiones tras analizar las circunstancias específicas de cada caso, en particular, la postura de la federación (si procedía), así como el informe del observador antidiscriminación del partido y las pruebas pertinentes de las que se disponía. La comisión ha obrado libremente en la apreciación de las pruebas (v. art. 97, apdo. 1 del CDF). Las partes implicadas ya han sido notificadas al respecto.

Además de analizar los posibles incidentes y proceder acto seguido a sancionarlos, la FIFA ha puesto en marcha una estrategia integral al objeto de poner fin a la discriminación, lo que incluye la Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación, así como formación, sensibilización y respaldo a las federaciones miembro en el desarrollo de rigurosas medidas educativas y preventivas.

Para más información sobre los casos, consulte el resumen disciplinario de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ publicado en FIFA.com.