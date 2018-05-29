La FIFA pone en marcha un mecanismo de denuncias para defensores de los derechos humanos y periodistas

La FIFA ha lanzado este 29 de mayo un mecanismo de denuncias que podrán emplear activistas pro derechos humanos y periodistas que consideren que sus derechos hayan sido violados al realizar actividades laborales vinculadas con la FIFA (v. aquí). El mecanismo se completa con una declaración detallada en la que se especifica el compromiso que recoge el apartado 11 de la Política de Derechos Humanos de la FIFA de respetar y ayudar a proteger los derechos de los defensores humanos y los miembros de la prensa.

El mecanismo de denuncias y la declaración son el resultado de un proceso de casi un año que incluye contribuciones de varias partes interesadas y organizaciones expertas, entre ellas el Consejo Asesor de Derechos Humanos.

La secretaria general de la FIFA manifestó lo siguiente: "Este mecanismo pionero es un importante logro de nuestra labor en pro del respeto de las libertades fundamentales en las operaciones de la FIFA. Nuestro organismo está comprometido a hacer lo que le corresponde para apoyar a los defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa en relación con las actividades de la FIFA. Esta labor refleja la convicción de la FIFA de que quienes defienden el respeto a los derechos humanos con respecto a las actividades de la FIFA deben poder hacerlo con libertad y sin miedo a sufrir represalias".

El mecanismo de denuncias, basado en la red, está alojado en un servidor externo especializado. Permite el envío de denuncias anónimas y cumple con la normativa más estricta en materia de privacidad y seguridad de los datos. La FIFA responderá a las posibles denuncias presentadas a través del mecanismo conforme a los compromisos adoptados en su política de derechos humanos y especificados en la nueva declaración sobre los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

Estas nuevas iniciativas complementan una amplia serie de acciones que la FIFA está emprendiendo para apoyar a estos dos colectivos. Tales medidas incluyen la garantía de la libertad de prensa en sus propios procesos de acreditación, la intervención en casos concretos relacionados con las actividades de la FIFA sobre los que sea informada o la inclusión de requisitos relativos a los defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa en los requisitos de candidatura y organización de los torneos de la FIFA, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para más información sobre la lucha de la FIFA por los derechos humanos, vea: