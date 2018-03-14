Los mejores del mundo en acción

miércoles 14 marzo 2018, 14:03
La FIFA levanta la suspensión impuesta a la Federación Pakistaní de Fútbol

El 13 de marzo de 2018, la FIFA levantó la suspensión impuesta a la Federación Pakistaní de Fútbol (PFF) el 10 de octubre a causa de la injerencia de terceros.

La FIFA levantó la suspensión  de la PFF después de que el Tribunal Supremo de Lahore ordenase al administrador nombrado por los tribunales que transmitiese la gestión de la federación según los resultados electorales del 30 de junio de 2015, y tras recibir confirmación que la PFF había logrado recuperar el control de las oficinas y las cuentas de la PFF el 1 de marzo de 2018.

La FIFA continuará haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación de la PFF.

