La FIFA concluye la investigación interna y comparte los resultados con las autoridades

La FIFA anunció el fin de la investigación iniciada en junio de 2015, después de que la Fiscalía General de Suiza (FGS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJE) anunciaran sus investigaciones de supuestos actos delictivos, soborno y corrupción en el mundo del fútbol.

En el transcurso de los 22 meses que ha durado la investigación, se han analizado más de 2.5 millones de documentos y se ha entrevistado a infinidad de testigos clave. Utilizando las pruebas obtenidas en el análisis documental y las entrevistas a testigos, el asesor externo de la FIFA preparó informes sobre las cuestiones de mayor preocupación para las autoridades suizas y estadounidenses.

Estos informes, integrados por un total de 1.300 páginas y más de 20.000 páginas de pruebas documentales, se han puesto a disposición de las autoridades suizas. La FGS ha reconocido la estrecha y continuada la colaboración de la FIFA, mientras que la FIFA, por su parte, ha comprendido y se ha mostrado conforme con el hecho de que los informes se trasladen a las autoridades estadounidenses.

"La FIFA se comprometió a realizar una investigación global y en profundidad de los hechos a fin de poder atribuir responsabilidades a quienes cometieron actos delictivos dentro del entorno futbolístico y colaborar con las autoridades", explicó Gianni Infantino, presidente del organismo. "Ya hemos concluido esa investigación y hemos entregado las pruebas a las autoridades, que continuarán persiguiendo a aquellos que se lucraron y se aprovecharon de la confianza depositada en sus cargos dentro del fútbol. La FIFA volverá a centrar toda su atención en el fútbol, por la afición y por los futbolistas de todo el mundo".

La federación internacional ha explicado que, puesto que las investigaciones penales emprendidas por la FGS y el DJE todavía están abiertas, no puede publicar o comentar las conclusiones de su investigación internas por motivos legales.