La FIFA concluye la investigación interna y comparte los resultados con las autoridades

La FIFA anunció el fin de la investigación iniciada en junio de 2015, después de que la Fiscalía General de Suiza (FGS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DJE) anunciaran sus investigaciones de supuestos actos delictivos, soborno y corrupción en el mundo del fútbol.
En el transcurso de los 22 meses que ha durado la investigación, se han analizado más de 2.5 millones de documentos y se ha entrevistado a infinidad de testigos clave. Utilizando las pruebas obtenidas en el análisis documental y las entrevistas a testigos, el asesor externo de la FIFA preparó informes sobre las cuestiones de mayor preocupación para las autoridades suizas y estadounidenses.
Estos informes, integrados por un total de 1.300 páginas y más de 20.000 páginas de pruebas documentales, se han puesto a disposición de las autoridades suizas. La FGS ha reconocido la estrecha y continuada la colaboración de la FIFA, mientras que la FIFA, por su parte, ha comprendido y se ha mostrado conforme con el hecho de que los informes se trasladen a las autoridades estadounidenses.
"La FIFA se comprometió a realizar una investigación global y en profundidad de los hechos a fin de poder atribuir responsabilidades a quienes cometieron actos delictivos dentro del entorno futbolístico y colaborar con las autoridades", explicó Gianni Infantino, presidente del organismo. "Ya hemos concluido esa investigación y hemos entregado las pruebas a las autoridades, que continuarán persiguiendo a aquellos que se lucraron y se aprovecharon de la confianza depositada en sus cargos dentro del fútbol. La FIFA volverá a centrar toda su atención en el fútbol, por la afición y por los futbolistas de todo el mundo".
La federación internacional ha explicado que, puesto que las investigaciones penales emprendidas por la FGS y el DJE todavía están abiertas, no puede publicar o comentar las conclusiones de su investigación internas por motivos legales.
La FIFA ha declarado que la información obtenida se ha utilizado para realizar cambios específicos en las funciones de gobernanza, cumplimiento y finanzas de la institución. A finales de abril, la FIFA publicará un informe detallado resumiendo estos cambios.