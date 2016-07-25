La FIFA amplía la sanción por amaño de partidos impuesta al vicepresidente primero de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial

La FIFA ha confirmado el lunes 25 la ampliación al ámbito mundial de la inhabilitación de dos años, a partir del 10 de julio de 2016, impuesta al vicepresidente primero de la federación ecuatoguineana Gustavo NdongEdu por el comité de disciplina de la CAF el pasado 9 de julio, como consecuencia de tentativas de ofrecer dinero a las árbitras del partido clasificatorio para la Copa Africana de Naciones Femenina, disputado entre las selecciones de Guinea Ecuatorial y Mali.
De conformidad con el art. 78, apdo. 1 c) y el art. 136 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA, el presidente de la Comisión Disciplinaria de este órgano ha ampliado esta sanción al ámbito internacional. Se ha notificado a las partes implicadas la decisión del presidente de la comisión.
Para obtener más información relativa al fondo de la decisión, se ruega a los representantes de la prensa que contacten con la CAF.
La FIFA continúa su lucha contra el amaño de partidos mediante numerosas iniciativas, como la supervisión de los mercados internacionales de apuestas a través de su filial EarlyWarningSystem (EWS) y el sistema de denuncias confidenciales por teléfono o correo electrónico, entre otras.