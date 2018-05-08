La Federación Rusa de Fútbol sancionada por los cánticos discriminatorios de su hinchada

La FIFA confirma que la Federación Rusa de Fútbol ha sido sancionada con una multa de 30 000 CHF a causa de los cánticos discriminatorios entonados por sus seguidores durante el amistoso Rusia-Francia disputado en San Petersburgo el pasado 27 de marzo.

Tras una investigación exhaustiva en la que también se examinaron pruebas en vídeo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, presidida por Anin Yeboah, analizó todas las circunstancias específicas del caso y, sobre todo, la gravedad del incidente y el limitado número de seguidores involucrados, y finalmente decidió que la Federación Rusa de Fútbol era responsable de infringir el art. 58 del Código Disciplinario de la FIFA.

La FIFA no tolera ningún tipo de discriminación (v. art. 4 de los Estatutos de la FIFA) y ha implementado una batería de medidas para atajar este tipo de conductas y promover la diversidad.

Una de esas medidas es el sistema de vigilancia antidiscriminación, en funcionamiento desde 2015, que permitió observar e informar sobre los 871 partidos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ y los encuentros de la Copa FIFA Confederaciones 2017, y también se empleará para la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

Asimismo, la FIFA ha introducido en sus torneos —incluida la Copa Mundial de la FIFA 2018™— un procedimiento en tres niveles para actuar en caso de incidentes discriminatorios, que permite a los árbitros intervenir activamente para detener las conductas discriminatorias.