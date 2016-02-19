La federación iraquí adopta la Intermediary Regulations Tool de FIFA TMS

La Federación de Fútbol de Irak (FFI) se ha convertido en el segundo miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en adoptar la Intermediary Regulations Tool (IRT) desarrollada por FIFA TMS.

Esta aplicación, que ya utilizan la FFI y sus clubes afiliados, fue diseñada para ayudar a las federaciones miembro de la FIFA a cumplir con el Reglamento de la FIFA sobre las relaciones con los intermediarios y para facilitar su capacidad para reunir y localizar los datos para el informe sobre intermediarios que deben publicar antes del 30 de marzo de 2016.

La IRT de FIFA TMS está completamente integrada en los sistemas de correlación de transferencias nacionales e internacionales. En términos prácticos, esto implica la administración, a través de un sistema único, de la información relativa a los traspasos de futbolistas profesionales y a los intermediarios que han participado en ellos. De este modo, las federaciones pueden crear informes anuales relativos a la participación de intermediarios que resultan muy útiles para cumplir con los requisitos impuestos por el Reglamento sobre las relaciones con intermediarios. El sistema puede configurarse en función de las necesidades de cada federación y está disponible en los cuatro idiomas oficiales de la FIFA.