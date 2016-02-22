La Comisión Disciplinaria suspende tres meses a Worawi Makudi

Worawi Makudi, expresidente de la Federación Tailandesa de Fútbol (FTF) y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ha sido sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras haber incumplido la decisión adoptada por el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente.

En octubre de 2015, la Comisión de Ética suspendió al Sr. Makudi de toda actividad vinculada al fútbol por un periodo de 90 días. La Comisión Disciplinaria ha sabido que el Sr. Makudi ha seguido involucrado con la FTF durante este periodo, lo cual constituye una violación del art. 64 del Código Disciplinario de la FIFA y, por tanto, ha adoptado la decisión de inhabilitarle por tres meses, en los que no podrá participar en ningún tipo de actividad vinculada al fútbol en los ámbitos nacional o internacional. Asimismo, ha sido apercibido y se le ha impuesto una multa de 3.000 CHF.