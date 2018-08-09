La Comisión de Apelación de la FIFA rechaza el recurso presentado por Ramón Maradiaga

La Comisión de Apelación de la FIFA ha rechazado el recurso interpuesto por Ramón Maradiaga y ha confirmado la decisión adoptada por el órgano de decisión de la Comisión de Ética.

Tras analizar y tener en cuenta todas las circunstancias del caso, la Comisión de Apelación estimó que la conducta de Maradiaga constituyó una violación del art. 21 (Cohecho y corrupción) y el art. 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas) del Código Ético de la FIFA de 2012.

La citada comisión se mostró conforme con los principios y argumentos empleados por el órgano de decisión de la Comisión de Ética para calcular la sanción, y halló que la inhabilitación de dos años para ejercer actividades relacionadas con el fútbol, así como la multa de 20.000 CHF impuesta a Maradiaga eran adecuadas.

Por consiguiente, ambas sanciones se mantienen vigentes. La inhabilitación del Sr. Maradiaga entró en vigor el pasado 2 de mayo.