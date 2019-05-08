La Comisión de Apelación de la FIFA decide sobre la apelación presentada por el Chelsea

La Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Chelsea FC a la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de sancionar al club con una prohibición de inscribir nuevos jugadores tanto provenientes del ámbito nacional como del internacional durante dos periodos de transferencias completos y consecutivos.

Dicha prohibición afecta al club en su conjunto, con la excepción de las secciones de fútbol femenino y futsal. Sin embargo, no se impide la venta o cesión de futbolistas.

Respecto a los equipos masculinos, la prohibición de inscribir jugadores, tanto del ámbito nacional como del internacional durante dos periodos de inscripción, fue ratificada por la Comisión de Apelación de la FIFA con la siguiente excepción: la Comisión de Apelación de la FIFA considera que la infracción del Chelsea consistió en no respetar la prohibición de realizar transferencias internacionales o de inscribir por primera vez a menores extranjeros.

La comisión considera que imponer una prohibición para inscribir a todos los menores de edad no sería proporcional a la infracción cometida. En consecuencia, la Comisión de Apelación de la FIFA decidió que, en lo tocante a las categorías juveniles correspondientes, la prohibición no afectará a los jugadores menores de 16 años cuyo caso no esté comprendido en el ámbito de aplicación del art. 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que versa sobre las transferencias internacionales y la primera inscripción de menores extranjeros.

Asimismo, la Comisión de Apelación de la FIFA ha confirmado la multa de 600 000 CHF.