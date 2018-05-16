La Comisión de Apelación de la FIFA confirma parcialmente la inhabilitación de Worawi Makudi

La Comisión de Apelación de la FIFA ha adoptado la siguiente decisión relativa a la apelación presentada por Worawi Makudi, expresidente de la Federación Tailandesa de Fútbol:

La Comisión de Apelación de la FIFA ha confirmado de manera parcial el fallo del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente del 10 de octubre de 2016, ya que ha decidido reducir la inhabilitación del Sr. Makudi para ejercer todo tipo de actividad relacionada con el fútbol (sea administrativa, deportiva o de otra índole) de cinco a tres años y seis meses, si bien ha confirmado la multa de 10.000 CHF.

La instrucción relativa al Sr. Makudi se abrió el 23 de julio de 2015, tras la cual el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente le declaró culpable por la violación de los arts. 17 (Falsificación de títulos) y 41 (Obligación de cooperar de las partes) del Código de Ética de la FIFA.