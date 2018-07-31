La Comisión de Apelación de la FIFA confirma parcialmente la inhabilitación de Gordon Derrick 

La Comisión de Apelación de la FIFA ha adoptado la siguiente decisión relativa al recurso interpuesto por Gordon Derrick, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Antigua y Barbuda y presidente de la Unión Caribeña de Fútbol.

La Comisión de Apelación de la FIFA ha confirmado de manera parcial el fallo del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente que fue notificado al Sr. Derrick el 19 de septiembre de 2017, es decir, reducir de seis a cuatro años la inhabilitación del Sr. Derrick para ejercer todo tipo de actividad relacionada con el fútbol (sea administrativa, deportiva o de otra índole) en los ámbitos nacional e internacional y la multa de 30.000 CHF a 15.000 CHF.

La instrucción relativa al caso del Sr. Derrick se abrió el 6 de marzo de 2015, y el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente lo declaró culpable de haber infringido los artículos 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios), 19 (Conflicto de intereses), 15 (Lealtad) y 13, apdo. 4 (Reglas generales de conducta) del Código Ético de la FIFA (CEF). La Comisión de Apelación de la FIFA confirmó estas infracciones, aunque, en el curso del procedimiento, no estuvo de acuerdo con las conclusiones del órgano de decisión en cuanto a que el Sr. Derrick también era culpable de la infracción de los artículos 41 (Obligación de cooperar de las partes) y 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas) del CEF.