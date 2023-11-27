La FIFA da a conocer información sobre el Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por primera vez, el programa incluirá los clasificatorios para la competición

Está previsto que la cantidad de clubes que reciban fondos sea considerablemente mayor que en otras ediciones, por lo que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá una repercusión económica inédita

En cuanto al modelo de distribución, la cifra récord de 355 millones de USD se dividirá en dos partidas principales

La FIFA ha dado a conocer más detalles sobre los nuevos principios de distribución del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA (CBP) para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que ofrecerá cifras sin precedentes a clubes de todas las confederaciones con base en un modelo más inclusivo y justo. Por primera vez, también beneficiará directamente a los clubes que hayan liberado a sus jugadores para los clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA™.

El Consejo de la FIFA ha confirmado que los 355 millones de USD acordados como parte del renovado memorando de acuerdo entre la FIFA y la entidad European Football Clubs (EFC), y que supone un aumento del 70 % con respecto a la edición de 2022, se dividirán en dos fondos.

Se han reservado 100 millones de USD para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos de clasificación, la retribución prevista asciende a unos 2360 USD por futbolista y encuentro disputado.

Además, se repartirán otros 250 millones de USD entre los clubes cuyos jugadores participen en la fase final, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5000 USD por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo.

Los cinco millones de USD restantes se asignarán, tras la deducción de los gastos administrativos derivados de la ejecución del programa, para beneficio del fútbol de clubes en función de un acuerdo alcanzado entre la FIFA y la EFC.

Declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA. Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional. Este programa destinará 355 millones de USD al fútbol de clubes, lo que supone un aumento del 70 % con respecto a la última edición, tras la disputa de casi 1000 partidos entre la fase preliminar y la fase final. Esta es otra de las ventajas de la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, ya que nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial. Agradezco al Consejo de la FIFA y a European Football Clubs su apoyo para hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo".

Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, presidente de la EFC, comentó lo siguiente: "El Programa de Ayudas a Clubes es una parte esencial de la colaboración estratégica de EFC con la FIFA, y beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo. Estoy muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación. De este modo, más clubes que nunca recibirán fondos por liberar a sus jugadores. Este acuerdo pone de relieve la colaboración entre los clubes y las selecciones nacionales. En este sentido, la EFC trabaja en pos de los intereses de todos nuestros miembros, y de quienes no lo son, que forman parte del mundo del fútbol. Los clubes desempeñan un papel fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, ya que forman, contratan y liberan a los jugadores. Por su parte, las selecciones contribuyen al crecimiento y la visibilidad mundial de los clubes".

Los criterios de admisibilidad de los clubes se determinan en función del momento en que liberen a los jugadores. Por lo que respecta a la sustitución de jugadores y a los traspasos durante el torneo, se han establecido disposiciones claras para la fase final con el fin de garantizar la equidad y la transparencia.