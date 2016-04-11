Guinea Ecuatorial expulsada del Torneo Olímpico de Fútbol femenino 2020

A causa de una resolución adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Guinea Ecuatorial no competirá en la fase de clasificación para el Torneo Olímpico de Fútbol femenino 2020.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA considera a la Federación Ecuatoguineana de Fútbol responsable del uso de documentos falsificados. Concretamente,este órgano halló pruebas del uso de dos pasaportes con diferentes fechas de nacimiento de la jugadora Camila Maria do Carmo Nobre de Oliveira, quien participó en varios partidos clasificatorios para el Torneo Olímpico de Fútbol femenino 2016. Asimismo, en relación con la filiación parental, se presentaron dos certificados de nacimiento cuyos datos no concordaban.

Además de la expulsión del Torneo Olímpico de Fútbol femenino 2020, se ha impuesto a la federación ecuatoguineana una multa de 40.000 francos suizos, una reprensión y una advertencia, de conformidad con el art. 61, apdo. 4 del Código Disciplinario de la FIFA. A la jugadora se le ha impuesto una suspensión de diez partidos, que deberá cumplir en los siguientes encuentros de la selección nacional de Guinea Ecuatorial para los que habría sido convocada, así como una multa de 2000 francos suizos, una reprensión y una advertencia, de acuerdo con el art. 61, apdos. 1 y 2 del citado código.

Las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se han notificado el lunes 11 de abril.