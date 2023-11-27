La FIFA y FIFPRO suscriben un acuerdo histórico que marca el inicio de una nueva etapa de cooperación y representación de futbolistas en el ámbito de la gobernanza mundial del fútbol

El memorando de acuerdo marca un cambio de paradigma en la gobernanza del fútbol profesional, ya que el sistema de traspasos y los estándares de bienestar de los futbolistas se definirán mediante consenso en la nueva Plataforma mundial de diálogo social, presidida por la FIFA

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), sus divisiones continentales y sindicatos afiliados desistirán de los procedimientos judiciales incoados contra la FIFA y retirarán su apoyo a procedimientos similares

FIFPRO está reconocida como organismo mundial de representación de los futbolistas profesionales y como interlocutor social de los futbolistas en su condición de trabajadores

En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA y FIFPRO suscribieron un memorando de acuerdo histórico que marca un hito en la colaboración entre ambas organizaciones y en la gobernanza del fútbol en general. El acuerdo, que entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, establece un marco de gobernanza moderno basado en el diálogo social, consolida la representación de FIFPRO en las estructuras institucionales de la FIFA y sienta las bases para una estrecha colaboración en diversos ámbitos de interés común.

Conforme a lo previsto en el memorando de acuerdo, FIFPRO y sus divisiones continentales han decidido desistir de todos los procedimientos judiciales en curso contra la FIFA, y asimismo retirarán su apoyo a procedimientos similares y se abstendrán de instaurar o respaldar futuras acciones judiciales al margen del marco reglamentario del fútbol. FIFPRO también garantizará que sus sindicatos afiliados se abstengan de participar en cualquier procedimiento judicial contra la FIFA o apoyar esta clase de acciones.

El memorando de acuerdo tiene como eje central la creación de la Plataforma mundial de diálogo social para el fútbol profesional, que será presidida y gestionada por la FIFA, reunirá a empleadores (clubes y ligas) y trabajadores (futbolistas), y contará con la participación de las confederaciones. FIFPRO está reconocida como interlocutora social que representa a futbolistas de todo el mundo en su condición de trabajadores y, a su vez, la World Leagues Association (WLA) y European Football Clubs (EFC) desempeñan dicha función en representación de las ligas y los clubes, respectivamente, como empleadores.

La plataforma funcionará con arreglo a normas de procedimiento acordadas por las partes y contará con líneas de trabajo específicas sobre: i) el sistema de traspasos y asuntos normativos, ii) los sistemas de transferencias nacionales y el fomento del diálogo social y iii) el bienestar de los futbolistas, y la salud y seguridad laborales.

Cabe destacar que cualquier modificación futura al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) deberá acordarse mediante el consenso de todos los interlocutores sociales. El mismo enfoque regirá en cuanto a las normas sobre el bienestar de los futbolistas, y la salud y seguridad laborales, incluidos los asuntos relacionados con el descanso y la recuperación de los futbolistas, como las vacaciones, los periodos de descanso obligatorios y los períodos de reincorporación a los entrenamientos. Las normas acordadas por consenso se aplicarán en las competiciones de fútbol profesional de todo el mundo con la colaboración de todas las partes interesadas.

El acuerdo también marcará un hito en cuanto a la representación de los futbolistas en los órganos de toma de decisiones de la FIFA. Los representantes designados por FIFPRO formarán parte del Tribunal del Fútbol, así como de varias comisiones permanentes y de la subcomisión de Derechos Humanos y Sustentabilidad de la FIFA, lo que refleja el compromiso conjunto de garantizar que los futbolistas tengan una voz cada vez más influyente y una representación adecuada en los procesos de toma de decisiones de la FIFA. Además, por primera vez, FIFPRO participará en el Consejo de la FIFA, en calidad de observadora y con derecho a voz, cuando se aborden asuntos relacionados con los futbolistas.

Asimismo, las decisiones que incidan en la carga de trabajo de los futbolistas y las condiciones de juego en las competiciones de la FIFA se adoptarán mediante un procedimiento estructurado de cooperación entre la FIFA y FIFPRO, y ambas partes han asumido el compromiso de trabajar conjuntamente para promover un equilibrio sostenible entre las competiciones mundiales, continentales y nacionales. Adicionalmente, FIFPRO reafirma su compromiso de respetar los calendarios internacionales de partidos y de velar por la protección del derecho de los futbolistas a representar a sus selecciones nacionales y de los derechos asociados a dicha participación.

El memorando de acuerdo contempla otras áreas estratégicas de colaboración, entre ellas:

El Fondo de la FIFA para futbolistas profesionales, que brinda ayuda económica a los futbolistas que no pueden cobrar los salarios que les adeudan sus clubes. Para el ciclo 2026-2029, se ha destinado un total de 20 millones de USD para el fondo.

El fortalecimiento de las relaciones laborales entre los grupos de interés del fútbol en el ámbito nacional, incluso en lo que respecta a los reglamentos nacionales sobre traspasos, los contratos estandarizados para futbolistas, los convenios colectivos y las cámaras nacionales de resolución de disputas.

La creación de un marco mundial de estándares mínimos para las selecciones nacionales femeninas.

La promoción de una distribución justa y adecuada de los premios en metálico correspondientes a las competiciones absolutas de la FIFA entre los futbolistas participantes.

La cooperación en programas educativos y de sensibilización dirigidos a los futbolistas, con especial énfasis en los futbolistas de las selecciones nacionales juveniles.

El desarrollo conjunto de investigaciones técnicas y médicas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró lo siguiente: "Este memorando de acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre la FIFA y FIFPRO. Los futbolistas son quienes dan vida a nuestro deporte y debemos velar por su protección y bienestar. Por ello, hemos establecido conjuntamente un mecanismo sostenible para garantizar que las decisiones que los afectan directamente se adopten mediante un proceso colectivo basado en el diálogo social. Esa es la esencia de la gobernanza moderna y nos enorgullece dar el ejemplo".

Por su parte, el presidente de FIFPRO, Sergio Marchi, afirmó: "Este acuerdo representa un avance importante para el fútbol. Garantizar que los jugadores y las jugadoras, y sus representantes, tengan una participación significativa en las decisiones que afectan a sus carreras no solo les beneficia a ellos y ellas, sino también al deporte en su conjunto. Como organización global, somos conscientes de los desafíos que aún enfrentan muchos y muchas futbolistas en distintas partes del mundo y de la necesidad de brindarles una mayor protección y apoyo. Confiamos en seguir avanzando juntos en favor de los jugadores y jugadoras y del fútbol".

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, aseveró: "Nos sentimos muy orgullosos de anunciar este memorando de acuerdo con FIFPRO en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos hemos fijado objetivos ambiciosos y estamos plenamente comprometidos a trabajar junto con nuestros socios de FIFPRO en la implementación de este acuerdo. Esta nueva alianza demuestra lo que puede lograrse cuando existe un compromiso compartido de encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes. En especial, la creación de la Plataforma mundial de diálogo social representa un logro de suma importancia y esperamos ponerla en marcha junto con FIFPRO y los demás interlocutores sociales a la brevedad posible".