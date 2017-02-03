FIFA fortalece el programa de integridad global del fútbol mediante un acuerdo con Sportradar

La FIFA ha firmado un acuerdo con el departamento especializado en servicios de integridad de Sportradar, que proporcionará al órgano rector del fútbol mundial un amplio abanico de servicios de vigilancia, formación e inteligencia para seguir reforzando la integridad del fútbol en todo el mundo.

Entre las condiciones del nuevo acuerdo, Sportradar, empresa global líder en detección y prevención del amaño de partidos, utilizará su sistema de detección de fraudes para identificar y analizar patrones o comportamientos sospechosos en las apuestas efectuadas en competiciones deportivas nacionales e internacionales de todo el mundo.

La FIFA colaborará estrechamente con las seis confederaciones continentales (CONCACAF, CONMEBOL, CAF, UEFA, AFC y OFC) que engloban las federaciones miembro de la FIFA para garantizar que estas observaciones se trasladan a las entidades y organismos adecuados y para fomentar una acción de respuesta o un procedimiento disciplinario. Las actividades de vigilancia se realizarán en varios torneos de la FIFA, incluida la Copa Mundial de la FIFA™ y sus clasificatorios, la Copa FIFA Confederaciones, los Torneos Olímpicos de Fútbol y todos sus torneos juveniles, así como un amplio espectro de ligas nacionales y competiciones del ámbito de las confederaciones.

Además de los sistemas de vigilancia y detección, la FIFA podrá recurrir a los expertos de los servicios de inteligencia e investigación de Sportradar.

La empresa también proporcionará una gama completa de servicios de prevención del fraude así como un programa de talleres formativos y de aprendizaje en línea. Por otra parte, se pondrá a disposición de jugadores, entrenadores y del resto del personal una aplicación específica que les permita comprender la importancia de proteger la integridad del fútbol y las repercusiones de las actividades fraudulentas, y denunciar cualquier sospecha de manera confidencial y anónima.

En relación a esta noticia, el Presidente de la FIFA Gianni Infantino ha declarado lo siguiente: "Preservar la integridad del fútbol es esencial para la FIFA. Dado que el amaño de partidos es todavía una de las mayores preocupaciones de todos los que amamos el deporte rey, la FIFA trabajará con Sportradar, el líder global en detección y prevención de amaño de partidos, para fortalecer y mejorar nuestro programa de integridad. La FIFA está comprometida a erradicar el amaño de partidos y proteger la integridad del fútbol para jugadores y aficionados".

El director ejecutivo de Sportsradar Carsten Koerl ha añadido: "es un gran honor colaborar con la FIFA y todas las confederaciones; supone una clara e inequívoca declaración de intenciones y una expresión de nuestra actitud combativa ante estas prácticas. Hemos trabajado arduamente para ganarnos la confianza de los diversos grupos de interés del deporte en general, y por supuesto del fútbol, y ahora tenemos la oportunidad de incorporar esa labor, experiencia y conocimientos a fin de ofrecer al fútbol un nivel óptimo de vigilancia y colaboración. Agradecemos al presidente Infantino y a su equipo la confianza depositada en nosotros y esperamos iniciar pronto nuestra colaboración con la FIFA al inicio de esta nueva etapa para la organización".

Sobre Sportradar Sportradar es una empresa líder internacional a la hora de interpretar y utilizar las estadísticas del ámbito deportivo y el contenido digital en beneficio de sus clientes de todo el mundo.

Los servicios de integridad de la empresa ofrecen el sistema de detección de fraudes (FDS, por sus siglas en inglés) en varias federaciones de 13 deportes y colaboran con la AFC, la UEFA, la CONMEBOL, World Rugby, la NHL y la NBA. Este sistema único permite al personal de los servicios de integridad realizar un seguimiento de los patrones y comportamientos de las apuestas en todo el mundo para detectar actividades sospechosas. Los resultados son extremadamente valiosos para las federaciones deportivas y para las fuerzas de seguridad que trabajan para encontrar a los responsables. Los servicios de integridad también incluyen el servicio de prevención de fraudes (FPS, por sus siglas en inglés), mediante el cual Sportradar ofrece herramientas y servicios didácticos que se han ofrecido a ligas y clubes de todo el mundo. Se ha demostrado que, gracias a ellos, se ha creado una mayor la conciencia respecto a las apuestas ilegales y el amaño de partidos en estos deportes.

Más de 800 empresas en más de 90 países confían en la exhaustividad de los datos y la calidad de los servicios de Sportradar en sus operaciones diarias. Con sede en Suiza, Sportradar tiene oficinas en otras 30 ciudades y cuenta con una plantilla de más de 1650 empleados con gran experiencia en todo el mundo.