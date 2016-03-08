FIFA amplía las sanciones impuestas a 23 jugadores y oficiales en Italia

La FIFA confirmó la ampliación al ámbito mundial de las sanciones impuestas a varios oficiales y jugadores por los órganos de justicia deportiva de la Federación Italiana de Fútbol y el Collegio di Garanzia dello Sport del Comité Olímpico Nacional Italiano en relación con los incidentes de amaño de partidos y apuestas ilegales acaecidos en 2014 y 2015 en diferentes competiciones de fútbol italianas.

Tras las investigaciones de los fiscales de los estados de Catanzaro y Catania, la federación italiana abrió tres procedimientos disciplinarios por violaciones de los arts. 1, 6, 7 y 9 del código disciplinario de dicha federación. A consecuencia de estos procedimientos, se suspendió a varios oficiales y jugadores de toda actividad vinculada al fútbol.

La duración de las sanciones impuestas varía de uno a cinco años y a algunos de los sancionados, se les impuso asimismo una inhabilitación vitalicia para desempeñar cualquier cargo en el seno de la Federación Italiana de Fútbol.

De conformidad con el art. 78, apdo. 1 c) y el art. 136 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA, el pasado 25 de febrero, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA amplió la vigencia de todas las sanciones anteriores al ámbito mundial. El martes 8 de marzo se notificó las decisiones del presidente a las federaciones miembro correspondientes, así como a la UEFA y a la CONMEBOL.