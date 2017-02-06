FIFA amplía la inhabilitación del Secretario General de la federación de Timor Oriental

La FIFA confirma la extensión al ámbito mundial de la inhabilitación impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) al Secretario General de la Federación de Fútbol de Timor Oriental, por haber sido hallado culpable de falsedad documental en relación con la alineación indebida de jugadores en partidos de su selección nacional.

Al amparo del art. 136 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA, el Presidente de la Comisión Disciplinaria del organismo ha resuelto dotar de carácter global a la prohibición de participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol durante tres años impuesta a Amândio de Araújo Sarmento.

Una vez que el Presidente de la comisión pronunció su fallo, éste se notificó puntualmente a las partes implicadas.

Se ruega que los periodistas que deseen obtener más información sobre los fundamentos de la resolución contacten directamente con la confederación asiática.