Se confirma la fecha de los sorteos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ de este año

Los sorteos oficiales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™ y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026™ se celebrarán el 21 de mayo en Zúrich

Estos torneos aprovecharán el empuje generado por el éxito de las ediciones anuales inaugurales de las competiciones sub-17 de la FIFA disputadas el pasado año

Las ediciones de este año se celebrarán entre los meses de octubre y diciembre

La FIFA ha confirmado que los sorteos oficiales de las próximas ediciones de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ tendrán lugar el próximo 21 de mayo en su sede de Zúrich.

El anuncio se produce tras el éxito de la edición anual inaugural de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, que se disputó en Catar el año pasado. En la 20.ª edición de la competición, la primera con 48 selecciones, participaron las mayores promesas del fútbol mundial y Portugal se proclamó campeonatras un excepcional torneo. La competición supuso además un importante avance hacia el incremento de las oportunidades de desarrollo del fútbol juvenil en todo el mundo. A finales de este año se disputará su segunda edición con este formato.

La edición anual inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, celebrada en Marruecos, también resultó un rotundo éxito. La RPD de Corea conquistó un torneo ampliado a 24 selecciones, que combinó un fútbol de alta calidad con una gran participación de la comunidad local. Asimismo, la cita representó otro importante hito en el crecimiento continuo del fútbol femenino. La siguiente edición se disputará a finales de este año.

Los sorteos tendrán lugar en la sede de la FIFA en Zúrich y contarán con la asistencia de leyendas del fútbol e invitados de los países anfitriones. El acto se retransmitirá en directo a los aficionados de todo el planeta.

Próximamente se proporcionará más información a través de los canales oficiales de la FIFA acerca del procedimiento de los sorteos, las selecciones participantes y aspectos relacionados con la retransmisión.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026™ se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre del presente año y contará con la participación de 48 selecciones.