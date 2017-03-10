El Consejo Asesor sobre Derechos Humanos se reunirá el 13 de marzo

Con el fin de reforzar su labor en pro del respeto a los derechos humanos, la FIFA ha creado un órgano asesor independiente que incluye especialistas de las Naciones Unidas, sindicatos, la sociedad civil y empresas. El Consejo Asesor sobre Derechos Humanos orientará a la FIFA sobre cuestiones que los miembros de este consejo consideren primordiales para que el ente rector del fútbol mundial cumpla sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Se reunirá al menos dos veces al año, y su primera sesión tendrá lugar en la sede de la FIFA en Zúrich el 13 de marzo de 2017. Al término de cada reunión, publicará un informe con sus recomendaciones a la FIFA, y esta última, a su vez, dará a conocer qué está haciendo al respecto de las recomendaciones que haya recibido con anterioridad. El Consejo Asesor deliberará en la reunión del 13 de marzo sobre el plazo para publicar el primer informe, que comunicará a su debido tiempo.

Los miembros actuales del consejo asesor, seleccionados por su experiencia en derechos humanos, son (por orden alfabético):

William Anderson (adidas)

Rachel Davis (Shift)

Ignacio Parker (Terre des Hommes)

Sylvia Schenk (Transparencia Internacional Alemania)

Theo van Seggelen (FIFPro)

Lene Wendland (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos)

Brent Wilton (The Coca-Cola Company)

Ambet Yuson (Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera)

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA, afirma que “la actividad del consejo asesor es otro importante avance a medida que redoblamos esfuerzos para cumplir nuestros compromisos en materia de derechos humanos. Estamos enormemente satisfechos de contar con un panel de expertos tan prominente, que nos brindará su experiencia y nos planteará lo que crea que debemos mejorar. Somos la primera federación deportiva con un consejo asesor de esta naturaleza y estamos muy ilusionados con el camino que vamos a abrir juntos”.

Por su parte, Lene Wendland, asesora en materia de empresa y derechos humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, considera muy positiva la iniciativa de la FIFA de instaurar un Consejo Asesor sobre Derechos Humanos que, “de funcionar según lo previsto, asistirá al organismo a cumplir sus compromisos y ponerse manos a la obra para abordar los posibles riesgos que comportan las competiciones de la FIFA. El fútbol —prosigue Wendland— goza de un enorme seguimiento en todo el mundo y traspasa todas las barreras sociales; por tanto, la FIFA tiene un gran potencial como actor dinámico en defensa de los derechos humanos, también en su ámbito de operaciones más inmediato”.

“La puesta en marcha del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos es un paso en la dirección correcta para implementar las recomendaciones del profesor John Ruggie. Esperamos mucho de un órgano independiente que abordará con seriedad y dedicación las demandas formuladas por los trabajadores locales”, declaró Ambet Yuson, secretario general de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera.

“Acepté la invitación para formar parte del consejo asesor porque infundir el respeto a los derechos humanos a la actividad diaria de la FIFA beneficia a todas las personas afectadas por las operaciones de este organismo, incluida su cadena de suministro. Asimismo, el consejo servirá para poner de manifiesto en todo el mundo la necesidad de crear instrumentos que garanticen que las prácticas corruptas no socavan los esfuerzos por gestar un cambio positivo en materia de derechos humanos”, en palabras de Sylvia Schenk, presidenta del Grupo de Trabajo de Deporte de Transparency International Alemania.

“Es un placer ser miembros del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos, que creemos guiará de forma inequívoca a la FIFA en su propósito de aumentar la sustentabilidad social del fútbol. Estaremos encantados de colaborar con la FIFA en un variado espectro de temas que afectan a los derechos humanos, a la organización y al deporte que representa”, afirmó Brent Wilton, responsable mundial de derechos laborales en The Coca-Cola Company.

Este nuevo órgano, que asesorará y apoyará a la FIFA en su labor pro derechos humanos, fue creado a iniciativa de su presidente, Gianni Infantino. Los posibles asuntos sobre los que el consejo podrá emitir recomendaciones son las condiciones laborales, la salud y la seguridad, el derecho a la propiedad, la seguridad, la discriminación y la libertad de expresión. Los miembros emitirán sus dictámenes de forma independiente y no recibirán ninguna compensación económica o de otra índole por su tiempo.

Se puede consultar toda la información sobre el objeto y el método de trabajo del Consejo en sus normas de funcionamiento, desarrolladas con las aportaciones de un amplio sector de interesados de organizaciones internacionales, sindicatos, la sociedad civil y los afiliados comerciales de la FIFA.

El consejo se enmarca en la intención sistemática de la FIFA de intensificar su labor en defensa de los derechos humanos. Entre otras iniciativas, en febrero de 2016 se decidió incluir un compromiso firme con los derechos humanos en los Estatutos de la FIFA, y los derechos humanos constituyen un capítulo destacado de la recién publicada estrategia FIFA 2.0: el futuro del fútbol. En colaboración con el Comité Organizador Local de Rusia y el Comité Supremo de Organización y Legado Qatarí, se han elaborado procedimientos para controlar las condiciones de los trabajadores. Asimismo, se ha puesto en marcha con éxito el sistema de vigilancia antidiscriminación de la FIFA, y el ente rector del fútbol mundial está trabajando para incorporar criterios relacionados con los derechos humanos a los requisitos de las candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para obtener más información sobre el enfoque de la FIFA con respecto a los derechos humanos, se puede consultar este documento informativo.