sábado 30 enero 2016, 10:42
Organización

Efecto suspensivo a las apelaciones de Atlético de Madrid y Real Madrid

El Atlético de Madrid y el Real Madrid habían interpuesto sendos recursos ante la Comisión de Apelación de la FIFA contra las sanciones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA a ambos clubes por infracciones relacionadas con la contratación e inscripción de jugadores internacionales menores de 18 años.

El presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha otorgado efecto suspensivo a dichas apelaciones hasta que la Comisión de Apelación resuelva y notifique su decisión respecto a las alegaciones de cada club.

En consecuencia, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA garantiza que se llevarán a cabo procedimientos de apelación correctos y adecuados y que, al mismo tiempo, se respetarán los derechos de los clubes.

