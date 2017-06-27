Declaración de la FIFA sobre la reciente cobertura periodística del "Informe García"

Los nuevos presidentes de la Comisión de Ética independiente, María Claudia Rojas, del órgano de instrucción, y Vassilios Skouris, del órgano de decisión, han resuelto publicar el informe relativo al proceso de candidatura de las ediciones de 2018 y 2022 de la Copa Mundial de la FIFA™ (el llamado "Informe García").

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitó en el pasado y en numerosas ocasiones esta publicación, y fue secundado por el Consejo de la FIFA desde la sesión celebrada en mayo de 2016 en Ciudad de México. A pesar de estas peticiones periódicas, cabe destacar que los expresidentes de la Comisión de Ética, Cornel Borbély y Hans-Joachim Eckert, siempre denegaron la publicación.

La Comisión de Ética, en su nueva composición, celebrará su primera sesión plenaria la próxima semana, y ya se ha previsto abordar en ella la publicación del informe. Sin embargo, en vista de que el documento se ha filtrado ilegalmente y ha llegado a manos de un diario alemán, los nuevos presidentes han pedido que se publique de inmediato en su integridad —incluidos los informes sobre las candidaturas rusa y estadounidense, que fueron dirigidos exclusivamente por el Sr. Borbély—, al objeto de evitar la difusión de todo tipo de desinformación.

En aras de la transparencia, la FIFA acoge positivamente la noticia de que este informe finalmente haya sido publicado.

El informe completo puede descargarse en tres partes aquí:

- AUS_BEL-NED_ENG_ESP-POR_JPN_KOR_QAT_REPORT

- RUS_REPORT

- USA_REPORT