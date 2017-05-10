Los mejores del mundo en acción

miércoles 10 mayo 2017, 16:19
Declaración de la FIFA sobre la propuesta de miembros para las comisiones

La lista de candidatos para integrar la Comisión de Auditoría y Conformidad, la Comisión de Gobernanza y los órganos judiciales ha sido el resultado de un exhaustivo proceso de consultas entre la FIFA y las seis confederaciones.

Una vez finalizada, el Consejo de la FIFA adoptó, por unanimidad, la decisión de aprobar la lista final, cuyos integrantes han sido seleccionados por tratarse de renombrados expertos de alto nivel en sus respectivos ámbitos de trabajo.

Asimismo, la selección refleja mejor la diversidad geográfica y de género que debe caracterizar a una organización internacional como la FIFA.

