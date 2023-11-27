Declaración atribuible al presidente de la FIFA

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo establecer una base para fortalecer aún más a nuestras federaciones miembro de la FIFA y a nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países que más apoyo necesitan. Y, sobre todo, como dijimos desde el principio, hacerlo solo si contábamos con el apoyo de la mayoría de las federaciones miembro de la FIFA y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, con el Consejo de la FIFA, con las confederaciones y con todas las partes interesadas.