Decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA sobre el caso de Saoud al Mohannadi

La Comisión de Apelación de la FIFA, presidida por Larry Mussenden (Bermudas), ha aceptado el recurso interpuesto por Saoud al Mohannadi para apelar la decisión adoptada por el órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente; en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto.

Tras la comparecencia que tuvo lugar en Zúrich el 28 de marzo del corriente, la Comisión de Apelación ha rechazado la decisión emitida por la Comisión de Ética el 15 de noviembre de 2016, mediante la cual se declaró a Al Mohannadi culpable de infringir los artículos 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir cuentas) y 42 (Obligación general de cooperación) del Código Ético de la FIFA (CEF).