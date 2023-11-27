La ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pondrá el broche de oro a una competición histórica antes de la final

Se celebrará el domingo 19 de julio a las 13:30 (hora local) en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

Figuras de talla mundial como Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y Robbie Williams, entre muchos otros, formarán parte del espectáculo

La galardonada artista Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos

En pocos días, el mayor acontecimiento deportivo de la historia llegará a su fin. Para ponerle el broche de oro a esta aventura inolvidable que han vivido las 48 selecciones participantes en los tres países anfitriones y las 16 ciudades anfitrionas, el domingo 19 de julio se celebrará la ceremonia de clausura en los prolegómenos de la final que acogerá el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

La cita reunirá a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la música y del entretenimiento como Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams o IShowSpeed, que actuarán en la ceremonia, así como Tom Cruise, entre otros artistas e invitados especiales que se anunciarán en los próximos días.

Jennifer Hudson, que ha ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los instantes previos al comienzo de la final. La actuación de una de las artistas más aclamadas del mundo pondrá el telón de fondo será el aperitivo perfecto del partido de fútbol más importante del planeta y uno de los momentos más esperados de la competición.

La ceremonia de clausura, producida en colaboración con Balich Wonder Studio, destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande.

"La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de la esta competición histórica", ha declarado Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.