Bank of America y la FIFA colaboran con la Veteran Tickets Foundation (Vet Tix) a fin de ofrecer miles de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a veteranos del ejército, militares en activo y personal de equipos de emergencia

Bank of America, patrocinador bancario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ha donado dos millones de USD, destinados a la adquisición de entradas para veteranos del ejército, militares en activo y personal de equipos de emergencia, así como para sus familiares

A lo largo de todo el torneo, se podrán conseguir entradas a través de Vet Tix para partidos en las once ciudades anfitrionas de Estados Unidos

Bank of America, Vet Tix y la FIFA proporcionarán un total de 2.25 millones de USD en miles de entradas, a fin de rendir homenaje a la comunidad militar y conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos

Bank of America y la Veteran Tickets Foundation (Vet Tix) se han comprometido a proporcionar 4547 entradas de varias categorías, incluidas para las semifinales y la fina, para veteranos del ejército, militares en activo y personal de equipos de emergencia de Estados Unidos, así como para familiares de estos, con el objetivo de brindarles experiencias inolvidables en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El torneo contará con la participación de 48 selecciones nacionales, que disputarán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos. Este último país albergará un total de 78 encuentros, empezando por el que se disputará el viernes 12 de junio en Los Ángeles y terminando por la final, que tendrá lugar el domingo 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey.

"En la FIFA creemos que el fútbol es mucho más que un juego: es una poderosa herramienta para generar cambios positivos —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Coincidiendo con la celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos durante este histórico torneo, estamos orgullosos de colaborar con Bank of America, patrocinador bancario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con Vet Tix, a fin de contribuir a que familias de veteranos del ejército y militares en activo de todo el país participen en el mayor certamen deportivo mundial de la historia".

En el marco de la iniciativa, Bank of America, Vet Tix y la FIFA aportarán 2.25 millones de USD, a fin de distribuir entradas para partidos en las once ciudades anfitrionas de Estados Unidos. Habrá disponibles entradas para todas las rondas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, desde la fase de grupos hasta la final. Asimismo, con motivo del 250.º aniversario del país, durante el torneo también se distribuirán 250 entradas para partidos de la selección nacional de Estados Unidos. Las entradas para todos los encuentros que se disputen en Estados Unidos se podrán conseguir a través de Vet Tix esta semana.

La iniciativa se basa en la exitosa colaboración entre la FIFA y Vet Tix durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™, en el que se distribuyeron más de 53.000 entradas en Estados Unidos, entre personal militar en activo, veteranos del ejército y familiares de estos.

"Queríamos asegurarnos de que nuestros militares y el personal de equipos de emergencia, así como sus familiares, tuvieran la oportunidad de disfrutar del mayor certamen deportivo del planeta coincidiendo con el 250.º aniversario de nuestra nación. Para nosotros es un gran honor colaborar con Vet Tix a fin de brindar esta oportunidad única a las personas que se han sacrificado sirviendo a nuestro país —declaró Larry Di Rita, responsable global de políticas públicas y presidente para el área metropolitana de Washington D. C. de Bank of America—. La Copa Mundial de la FIFA 2026 va a ser el mayor certamen deportivo de la historia, y la zona de aficionados instalada en Washington D. C. para la ocasión supondrá otro gran hito para la capital de nuestra nación".

Desde 2008, Vet Tix ha distribuido más de 30.2 millones de entradas gratuitas entre miembros de la comunidad militar de EE. UU., con lo que ha ofrecido a veteranos del ejército y militares en activo la oportunidad de asistir a certámenes deportivos, conciertos y espectáculos en directo por todo el país.

"Estamos sumamente agradecidos de colaborar con Bank of America y la FIFA y de contribuir a que la Copa Mundial de la FIFA sea accesible para las comunidades de veteranos del ejército, militares en activo y personal de equipos de emergencia a las que tenemos el orgullo de prestar servicio —declaró Michael A. Focareto III, fundador y director ejecutivo de Vet Tix y veterano de la Marina de Estados Unidos—. El hecho de que nuestros socios y sus familiares puedan vivir la energía, el orgullo y el ambiente festivo que rodean al Mundial en las once ciudades anfitrionas de Estados Unidos supone mucho más que la oportunidad de asistir a un certamen deportivo. Representa la oportunidad de generar recuerdos imborrables en familia y de rendir homenaje a quienes siguen sirviendo a diario a nuestra nación y a nuestras comunidades".