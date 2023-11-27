Aclaraciones sobre la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE)

La FIFA reconoce y respeta los comentarios y las inquietudes expresadas en público

La FIFA ratifica su compromiso con un proceso de consulta abierto y democrático

La información errónea en los medios de comunicación afectó el proceso de consulta planificado

Hemos tomado nota de los comentarios aportados por las respectivas confederaciones en relación con la propuesta de creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), y quisiéramos abordar las cuestiones que han surgido desde las primeras informaciones publicadas en los medios de comunicación el pasado martes.

Respetamos los comentarios y las inquietudes expresadas en público, y ratificamos nuestro compromiso con un proceso de consulta abierto y democrático.

Nuestro proceso de consulta planificado se vio alterado por informaciones erróneas en los medios de comunicación. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada federación miembro tenga la oportunidad de expresar su voto basándose en hechos.

La FFE se ha propuesto con el único objetivo de garantizar que todas las federaciones miembro de la FIFA tengan la posibilidad de asumir un control significativo de las oportunidades comerciales relacionadas con el fútbol en sus respectivos países, sin que esto afecte el espíritu ni la gobernanza de la FIFA o del propio fútbol.

Nadie está vendiendo el fútbol. Esto no es algo que la FIFA fuera a considerar jamás.

Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones adicionales, pero ninguna entidad puede afirmar que representa a las 211 federaciones miembro de todo el mundo. Se debe permitir que cada federación miembro analice la propuesta y pueda opinar sobre cómo configurar su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA.

Conforme a la propuesta:

La FFE trasladaría las actividades comerciales y operativas de la FIFA relacionadas con la organización de eventos a una filial de la cual la FIFA sería propietaria y sobre la cual ejercería un control permanente.

El valor comercial generado se repartiría entre las 211 federaciones miembro, lo que permitiría a cada una de ellas realizar inversiones significativas en el fútbol de sus respectivos países.

Según esta propuesta, cada federación miembro recibiría 20 millones de USD en fondos de desarrollo de FIFA Forward a lo largo de los próximos cuatro años (2027-2030), independientemente de su respaldo individual.

Este aumento de financiación provendría de los ingresos adicionales generados por la FFE a través de una gestión más eficiente de las operaciones comerciales de la FIFA, en beneficio de todas las federaciones miembro.

El Programa FIFA Fast Forward supone una financiación extraordinaria por única vez de 20 millones de USD adicionales por federación miembro —cuya participación sería completamente voluntaria para todas las federaciones si la propuesta de la FFE se concreta— y se financiaría mediante inversión externa, sin ceder el control ni alterar de modo alguno la estructura de gobernanza de la FIFA.

Sin el respaldo de la mayoría de las federaciones miembro, las actividades comerciales de la FIFA permanecerían sin cambios. La FFE no se crearía.

Estos componentes representan el punto de partida del proceso de consulta y están abiertos al debate como parte de dicho proceso. Esto puede incluir su aprobación, rechazo o modificación, ya sea en su totalidad o de manera individual.