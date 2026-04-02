La FIFA publica su histórica política de salvaguardia, que refuerza la protección en el fútbol mundial

La FIFA ha publicado una política unificada y universal, con la que consolida su prolongado compromiso con la salvaguardia en todas las categorías y estamentos del fútbol

La política reforzará la prevención, mejorará el sistema de denuncias y ampliará las medidas de rendición de cuentas, con el objetivo de garantizar que el fútbol siga siendo un entorno seguro e inclusivo para todos

El documento, que el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad, oficializa la actual normativa de salvaguardia de la FIFA en todas las competiciones y en el ecosistema del fútbol

La FIFA ha publicado su primera política de salvaguardia integral, que supone un importante hito en su trabajo continuado por la protección y el fomento del bienestar de las personas que participan en el fútbol en todo el mundo. Con ella, ha ampliado y reforzado su prolongado compromiso con la introducción de disposiciones en materia de salvaguardia en todas sus competiciones y programas de desarrollo, junto con la intensificación de su capacidad de salvaguardia en todo el ecosistema futbolístico.

Esta política de salvaguardia, que aprobó el Consejo de la FIFA el 19 de marzo de 2026, se ha concebido como un documento activo, que se revisará y reforzará continuamente, mediante la constante interacción con grupos de interés y expertos en la materia.

El documento reúne un amplio conjunto de medidas, programas y normas existentes en un marco claro y accesible, y sigue consolidando el planteamiento institucional de la FIFA sobre la salvaguardia y el liderazgo de la organización en este ámbito transcendental.

"El fútbol tiene la capacidad de unir el mundo y servir como fuente de inspiración, algo que solo se consigue si todas las personas involucradas se sienten seguras, respetadas y apoyadas", ha declarado el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, sobre la importancia capital de la salvaguardia en el fútbol mundial.

La política formaliza el deber de diligencia de la FIFA y establece expectativas, funciones y responsabilidades claras para todas las personas y entidades relacionadas con el fútbol, desde jugadores y oficiales hasta federaciones miembro, confederaciones y socios.

Mattias Grafström añadió: "Con este importante avance, la FIFA reafirma su compromiso con la adopción de una cultura de protección, confianza y rendición de cuentas en el fútbol mundial, con lo que se asegura de que nuestro deporte se siga desarrollando en un entorno seguro, en el que todas las personas se sientan bienvenidas y puedan progresar dentro y fuera del terreno de juego".

La política se estructura en torno a cinco pilares fundamentales: prevención; respuesta, incluida la denuncia, investigación, resolución y reparación; salvaguardia durante las competiciones; supervisión, evaluación y aprendizaje; y gobernanza y rendición de cuentas. Además, incorpora la salvaguardia en todas las actividades, operaciones y competiciones de la FIFA; presenta mecanismos de denuncia accesibles y fomenta un enfoque centrado en la víctima y basado en los conocimientos sobre los efectos del trauma, de manera que todas las denuncias se traten con la máxima atención, respeto y profesionalidad.

El documento, creado en consultas con los principales expertos y organizaciones internacionales, como Sport & Rights Alliance y el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos, plasma el compromiso que mantiene la FIFA con la conformidad con las normas internacionales y prácticas recomendadas.

La política estará vigente dentro y fuera de los terrenos de juego de todo el mundo, y la FIFA seguirá colaborando estrechamente con las federaciones miembro y las confederaciones para secundar la aplicación de medidas de salvaguardia acordes con sus principios y con el respeto a los ordenamientos jurídicos y reglamentarios nacionales.

Además, este recurso consolida en un documento único e integral, destinado a la comunidad del fútbol mundial, los muchos años de progresos que la FIFA ha alcanzado mediante sus iniciativas esenciales, como el programa de salvaguardia de la FIFA Guardians™ y el trabajo de su Departamento de Salvaguardia y Protección de la Infancia.