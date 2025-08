El Consejo de la FIFA aprueba por unanimidad ampliar el Mundial a 48 selecciones a partir de 2026

El nuevo formato de 48 equipos se ha diseñado de manera tal que no se reduce el número total de jornadas de descanso y, además, garantiza un máximo de siete partidos a las selecciones que lleguen a disputar la final; asimismo, la duración del torneo no varía (32 días), con lo cual los clubes no tendrán que ceder antes a sus futbolistas para su incorporación a la concentración con sus selecciones.