Yongbong, la mente detrás de una máquina de hacer goles

Misterioso y sorpresivo. Hwang Yongbong es un mago de la táctica al que le gusta ocultar sus cartas bajo la manga. Y cuando la necesidad ha aguijoneado en esta Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea 2016, el estratega de RDP de Corea ha sorprendido apareciendo el conejo en el sombrero.

Ejemplos hay varios. En la fase de grupos, Ageva anotó al 16’ el primer y único gol del anfitrión en la competición. Yongbong respondió con un par de cambios cinco minutos después. ¿El resultado? Kim So Hyang entró a la cancha y antes del descanso ya había gritado un par de goles, encaminando así la goleada final (7-1).

“No hay diferencia entre las jugadoras que son titulares y las que están en la banca. Siempre trato de ayudar al equipo cuando hago estos cambios”, comentó Hwang Yongbong después del encuentro.

Otra prueba de su versatilidad está en la fortaleza mental que les ha dado a sus jugadoras. A Papúa Nueva Guinea le robó el oxígeno los 90 minutos del partido. Presionó, tocó, hizo combinaciones y, finalmente, ganó con el 70% de la posesión de la pelota.

Cuatro días después, ante España en cuartos de final, se quedaron con sólo el 46%. Entonces aguantó, con paciencia, el error ajeno. Una rebelde Rojita alargó el encuentro hasta los tiempos extras, donde Kim Phyong Hwa aprovechó un mal despeje en un tiro de esquina y anotó desde afuera del área.

Una máquina de hacer goles Es simple: su mayor fuerza es el trabajo en equipo. Todas las jugadoras, sin importar si son titulares o si están en la banca, cumplen a la perfección su papel en la cancha. Hwang Yongbong ha hecho una máquina de goles.

Le gusta atacar por derecha. Su estilo de juego estructurado las lleva a empezar a construir con paciencia desde que roban la pelota, así que no acostumbran los contragolpes. Y les funciona: RDP de Corea fue el equipo que más veces pisó el área contraria en los cuartos de final de la competición.

Presión alta, muchas jugadoras rodeando la pelota cuando está cerca de su meta, bloque muy junto… Hwang Yongbong tiene con qué ilusionarse de cara a su duelo de semifinales el próximo martes, cuando esta maquinaria aceitada se ponga en marcha para enfrentar a Estados Unidos por el pasaje al partido más importante de Papúa Nueva Guinea 2016.

Algunos números…

63%

es el porcentaje de los tiros que hace RDP de Corea y van a la portería. Su más cercano perseguidor es Japón, quien tiene un 42% de aciertos. EEUU, su próximo rival, tiene 32%.

9

es la cantidad de jugadoras suyas que han anotado gol en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Papúa Nueva Guinea. Kim So Hyang es su máxima artillera (4). Japón, su más cercano perseguidor, cuenta con 7 diferentes anotadoras.

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