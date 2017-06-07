Vucevic y Fournier, dos baloncestistas muy futboleros

FIFA.com aprovecha las finales de la NBA para mezclar baloncesto y fútbol

Fournier y Vucevic, de Orlando Magic, hablan de su segunda pasión

Fournier: “Da igual el deporte. Los mejores son los que trabajan más”

Mientras las finales de la NBA alcanzan su apogeo en Estados Unidos entre los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers, FIFA.com hace un pequeño hueco al baloncesto, cediendo la palabra a dos jugadores de la NBA.

El francés Evan Fournier y el montenegrino Nikola Vucevic, compañeros de equipo en los Magic de Orlando, aprovecharon la ocasión para hablar de su segunda pasión.

**El fútbol en la vida diaria de un jugador de la NBA Fournier: Durante la temporada, nada; nuestra agenda está tan apretada que prácticamente no veo ningún deporte. Pero sí veo algunas emisiones repetidas en diferido. Por ejemplo, cuando el París Saint-Germain jugó contra el Barça, lo vi. Las grandes competiciones también, pero por lo demás, la liga no. Y naturalmente, veo todo lo que concierne a la selección de Francia.

Vucevic: Cuando era pequeño, jugaba muchísimo al fútbol con mis amigos. Ahora, desde que estoy en la NBA, ya no tengo demasiado tiempo. Durante el verano, a veces, pero no precisamente partidos en los que juegue contra un rival, porque es peligroso. Sí juego en la playa; o a hacer pases y tiros con amigos para echarnos unas risas. ¡Pero sí juego mucho al FIFA! El fútbol es realmente una pasión. Cuando termine mi carrera me gustaría mucho hacer algo en el fútbol. No lo jugaría antes que al baloncesto, por supuesto, pero es una pasión tal que sí me vería perfectamente jugándolo más tarde.

**El fútbol, con la consolaFournier: En la NBA, hablar de fútbol es cosa de europeos. ¡A los norteamericanos les trae sin cuidado! Sólo durante el Mundial, todo el mundo habla un poco de fútbol. Pero ellos lo conocen un poquito gracias al juego del FIFA. Todo el mundo juega al FIFA. ¡Es la única forma de hablar un poco de fútbol con ellos!

Cuando tengo amigos que vienen a mi casa, al volver del entrenamiento, jugamos un poco. Y en verano me gusta jugar en línea. Doy mi identificador por Internet, los fans me agregan, jugamos y es bastante divertido. No juego nada al NBA2k. Me resulta un poco extraño jugar conmigo mismo. Y no podría jugar con mis rivales, ¡imposible! Así que al final, juego al fútbol, ¡y me va muy bien!

Con Orlando Magic buscando un tirador, ¿nos pueden hacer llegar el CV de Edinson Cavani, por favor? Yo me veo bien jugando en punta a cambio.

**Sus ídolos del balompiéFournier: Cuando era pequeño, el único póster de fútbol que tenía en mi habitación era de Ronaldo; en la época del Mundial del 98. Actualmente, juego con el número 10. Está un poco relacionado con el fútbol, aunque no sea la razón principal. Mi jugador de baloncesto preferido cuando estaba creciendo, llevaba el número 10. Pero cuando jugaba al fútbol en la calle con mis amigos, el '9' era el goleador… pero el '10' era el mejor jugador, el cerebro. Así que mi número se debe a varios motivos: nací en octubre, Zizou... Está todo relacionado.

Vucevic: Hay muchos jugadores que me gustan mucho. Como soy un gran aficionado del Juventus, uno de los que más, evidentemente, es Gianluigi Buffon. No hay gran cosa que pueda decir; con su nombre por sí solo basta. Es una leyenda. Con 39 años sigue siendo el mejor portero del mundo. Es impresionante que, durante todos estos años, haya permanecido en la cima. Lo conocí un día que fui a ver un partido de la Juve y me impresionó mucho su modestia. Vino hacia mí, y tuve la impresión de que se alegraba de verme. Me dijo que seguía el baloncesto, y que le gustaba mucho cómo jugaba.

También admiro muchísimo a Francesco Totti. Jugaba en un gran equipo, por supuesto, pero no es uno de los mejores clubes del mundo. Podría haber ido donde quisiese; ganar la Liga de Campeones y muchos más trofeos. Pero no: decidió quedarse en la Roma, en su ciudad, en su club; y eso es algo muy especial y muy inusual hoy en día. Hay que respetarlo. Es algo que, desgraciadamente, ha perdido un poco de su valor en el deporte de hoy. Por eso le respeto muchísimo.

¡Gracias por la camiseta, leyenda!

**¿Acudirá Montenegro a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™?Vucevic: ¡Montenegro va segundo en su grupo de clasificación para el Mundial! Es una grata sensación; sobre todo porque conozco a algunos de sus jugadores: Stevan Jovetic y Stefan Savic. Pero es bastante especial, porque somos un país muy pequeño, de 650.000 habitantes. No tenemos recursos para el desarrollo de los jóvenes, ni infraestructuras, pero aun así estamos haciendo un buen trabajo. En cada fase de clasificación no nos quedamos lejos, y ahora creo que tenemos posibilidades.

Por desgracia, perdimos contra Polonia, pero es la mejor selección del grupo, y Jovetic estaba lesionado. Todavía nos quedan cinco partidos; estamos a la mitad. Si Jovetic y Savic juegan, puede conseguirse. Si van al Mundial, estará fenomenal. Si no, tampoco será muy grave.

Baloncesto-fútbol: ¿puntos en común?*Fournier: *Cuando se trata, como en este caso, de dos grandes deportes con muchos medios y grandes infraestructuras, no deja de ser alto nivel. Es decir, que en ambos casos sigue siendo muy exigente, y requiere mucha disciplina y entrenamiento. Los mejores son los que trabajan más. No hay secretos. Da igual el deporte; es más una cuestión de mentalidad que de aptitud.

En breve…*Evan Fournier *Escolta, 24 años, internacional francés. Draft NBA: 2012 Mejor recuerdo futbolístico: “Cuando fuimos campeones de Europa, en la Eurocopa 2000. Porque en el Mundial, yo iba con Brasil…Tenía 6 años, no se me puede echar en cara. ¡Tenía un póster de Ronaldo en mi habitación!”.