El sorteo de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrará en la sede de la FIFA

El jueves 21 de mayo, durante la semana mundial del fútbol, se celebrarán dos sorteos en la sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza)

Senegal hará historia, ya que África acoge su primer evento deportivo olímpico, con 16 equipos —ocho femeninos y ocho masculinos— de las seis confederaciones compitiendo en 32 partidos

El torneo femenino arranca el 1 de noviembre; la final masculina pondrá el broche final a la competición el 12 del mismo mes

Los dos sorteos de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tendrán lugar en la sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza), el jueves 21 de mayo a las 17:30 CET, coincidiendo con la celebración de la semana mundial del fútbol por parte del organismo rector del fútbol mundial.

El sorteo determinará la composición de la fase de grupos tanto para el torneo femenino como para el masculino, en los que participarán ocho selecciones de todo el mundo. Los 16 participantes —ocho por torneo, todos de 17 años o menos— se dividirán en dos grupos de cuatro para cada competición, siguiendo el principio general de la FIFA de que ningún grupo debe contener más de un equipo de la misma confederación.

El sorteo comenzará, como es habitual, con el de las mujeres, seguido del de los hombres.

Asignación de plazas

La asignación definitiva de plazas para ambos torneos es la siguiente:

Torneo de Futsal Femenino de los Juegos Olímpicos de la Juventud: Senegal (anfitriona), RI de Irán (AFC); Camerún (CAF); Costa Rica (CONCACAF); Colombia (CONMEBOL); Fiyi (OFC); Italia y Ucrania (UEFA).

Torneo de Futsal Masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud: Senegal (anfitriona), Afganistán (AFC); Marruecos (CAF); Panamá (CONCACAF); Argentina y Paraguay (CONMEBOL); Islas Salomón (OFC); y Portugal (UEFA).

Procedimiento de clasificación y sorteo

A falta de una Clasificación Juvenil de Futsal de la FIFA, los equipos se asignarán a un único bombo en función de la última versión publicada de la Clasificación Mundial Femenina de Futsal de la FIFA y de la Clasificación Mundial Masculina de Futsal de la FIFA. El país anfitrión, Senegal, se asignará automáticamente a la posición A1 en ambos torneos. El equipo mejor clasificado de cada torneo será asignado automáticamente a la posición B1: Italia en el torneo femenino y Portugal en el torneo masculino.

A continuación, el sorteo continuará con las selecciones restantes, que se asignarán alternativamente al Grupo A y al Grupo B en el siguiente orden: A2, B2, A3, B3, A4 y B4.

Un hito histórico para el deporte africano

Los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 supondrán un hito para el futsal y también para el continente africano, ya que Senegal se convierte en la primera nación africana en acoger un evento deportivo olímpico. Un total de 160 jugadores competirán en 32 partidos entre el 1 y el 12 de noviembre. La acción dará comienzo en el Complejo Iba Mar Diop, antes de que las finales de ambos torneos se trasladen al otro lado de la capital, al Dakar Arena.

Estos torneos suponen la segunda edición del futsal olímpico, tras el exitoso debut de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. En aquella ocasión, Portugal se proclamó campeón femenino, mientras que Brasil se alzó con el título masculino.

Esta edición del torneo se suma a la creciente importancia del futsal en la escena mundial, acercando este deporte de ritmo trepidante y gran exigencia técnica a una nueva generación de jugadores y aficionados en África y en todo el mundo.