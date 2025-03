Tayikistán, con orgullo para soñar a lo grande

Puede que el nombre de Tayikistán no resulte demasiado familiar a muchos aficionados al fútbol, pero lo cierto es que este país centroasiático está sentando las bases para hacerse notar a nivel continental e incluso mundial.

Sin duda, sería un logro muy importante, dado que Tayikistán nunca se ha clasificado para la Copa Asiática de la AFC y que su historial mundialista como nación independiente no empezó hasta la fase de clasificación de Francia 1998. No obstante, sus dos participaciones en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA —un hito que muchos de sus países vecinos todavía no han conseguido— indican que ya cuenta con una base sólida.