Copa Mundial de la FIFA 2026™: la Cámara Ad Hoc del TAS actuará como órgano final de apelación durante el torneo

Como ya se implementó con éxito en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) establecerá una cámara ad hoc durante la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que garantizará la resolución rápida e independiente de los recursos contra las decisiones de la FIFA relacionadas con el torneo.

La Cámara Ad Hoc del TAS operará durante la duración de la fase final del torneo (del 11 de junio al 19 de julio de 2026, ambos inclusive) y ofrecerá procedimientos de arbitraje acelerados para los casos susceptibles de apelación ante el TAS, con decisiones adoptadas por árbitros designados de la lista de fútbol del TAS. Este mecanismo tiene como objetivo una resolución rápida y eficiente de las disputas, dentro de un plazo de 48 horas.