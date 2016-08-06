Sueños, balances y recuerdos bañados por el espíritu olímpico

"En Atenas 2004, en un almuerzo nos cruzamos con la selección de básquet de China y mi compañero Lucho González me dijo que le pidiera una foto a Yao Ming. Era tan alto... él estaba sentado y yo parado y llegaba a mi altura. Me acerqué, le pedí por favor y ¡me dijo que no!. Nos reíamos porque nos hizo pasar una vergüenza terrible. Y me di cuenta lo feo que es que te nieguen un autógrafo o una foto, así que a partir de ahí, jamás me negué a hacerlo". Roberto Fabián Ayala, en charla exclusiva conFIFA.com, recuerda una anécdota de la Villa Olímpica durante los Juegos Olímpicos de Atenas.

"Si ganamos el torneo de fútbol no tengo dudas de que la gente saldrá a la calle. Será como el carnaval. Espero de verdad que tengamos la oportunidad de ganar esa medalla". Pelé, al diario francés Le Parisien, sobre la participación de Brasil en el Torneo Olímpico de Fútbol Río 2016.

"Dí lo mejor de mí, pero mi cuerpo me ha dicho que aquí está el límite. Dí toda mi energía. Soy un perfeccionista, y ya no hay margen con 40 años, sobre todo, a la vista del nivel de nuestra selección. He recibido un gran reconocimiento y mucho amor. Siempre seré un incondicional de la selección". El veterano portero internacional húngaro, Gabor Kiraly, anuncia su retirada de la selección nacional a los 40 años. Durante la Eurocopa su sepiterno pantalón largo de chándal dio la vuelta al mundo.

"Yo no soy una estrella, ni mucho menos, pero hay gente que aún sigue reconociéndome por la calle. Es cierto que son sólo los apasionados al fútbol quienes me reconocen, ¡que no es poco!". La colombiana Lady Andrade, al recordar junto aFIFA.com aquel triunfo ante Francia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015, en el que ella anotó el primer gol.

"Creo que tendrá un gran impacto en nuestro equipo". Gianluiggi Buffon, a la cadena de televisión Sky Sports, sobre la incorporación de Gonzalo Higuaín a la Juventus.

"Y, de repente, me veo aquí... No sólo dentro de la cancha en los siguientes Juegos Olímpicos, sino marcando el primer gol de Honduras en el torneo. Sinceramente, hace cuatro ni hubiera soñado con esto. Estaba peleando para dar un paso en mi carrera, y, por un camino completamente distinto, las cosas han acabado saliendo mejor de lo que podría imaginar". Rommel Quioto, jugador de la selección de Honduras ganó en su debut en el Torneo Olímpico de Fútbol, al recordar junto aFIFA.comque durante el comienzo de los Juegos de Londres 2012, él hacía la pretemporada con un equipo polaco en algún lugar de Eslovenia.

"Hice un cameo en la película (ndlr: Star Trek). Hago de doctor. No tengo diálogo, sólo estoy en el fondo. Estaba viviendo en Vancouver y rodaban allí. Tengo amistad con la actriz Zoe Saldaña, que está casada con un italiano. Y ella sale en la pelicula. Zoe, en broma, comentó que podría tener un papel y se lo preguntó al director. Y un día estaba en el set. Oh, soy un actor horrible. Pero me encanta Star Trek desde niño y es maravilloso estar en la película". Confesiones de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Bayern de Múnich a la revistaFourFourTwo.

"Ir al Atlético era la última oportunidad de unirse a un gran club". El delantero francés Kevin Gameiro, ahora en Atlético Madrid, al diario L'Équipede su país.

"Es un jugador que siempre quise tener a mi lado. Por fin lo tengo y está en el club que ama, en el que ha dado sus mejores años. Aún está por venir lo mejor de Rooney. Él es mi hombre. He estado en dos etapas aquí en Inglaterra y estuve cerca de cerrar su fichaje. Se puede decir, porque todo el mundo lo sabe, que he tratado de comprarlo durante esos años". José Mourinho sobre Wayne Rooney, en declaraciones a la página oficial del Manchester United.

"Yo creo que para Costa Rica lo mejor está aún por venir. Los jugadores están compenetrados y convencidos. Han logrado cosas como grupo y van por el buen camino. Van a clasificar al hexagonal y van a ser un serio candidato" Rónald González, en entrevista exclusiva conFIFA.com.

"Intentaremos ser un equipo flexible que viva más en campo contrario. Creer en una idea es necesario. Pero sobre todo creer desmedidamente, más aún en la adversidad, pase lo que pase. La idea es que el equipo juegue igual en casa o donde sea, que salga a buscar el partido desde el principio". Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, antes de la final de la Supercopa de Europa con el Real Madrid.

"Han sido 45 días muy difíciles, ningún mexicano sufrió tanto la derrota como yo, es una cicatriz de batalla, pero no de guerra porque esa continúa, los objetivos siguen intactos y ojalá que con logros deportivos podamos ganarnos la confianza de nueva cuenta. Hubo impotencia de no haber tenido un plan B o C, por la confianza que se perdió con la gente mexicana, con el país". Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, reflexionando la derrota ante Chile por 7-0 en la Copa América Centenario 2016.

"Jugué sólo dos minutos contra Rusia, pero cuando uno llega a la selección, debe estar listo para aportar su parte. Ahora intento transmitírselo a los jóvenes: no es fácil jugar un Mundial, deben aprovechar cada instante". El cierre de la selección de Guatemala Miguel Santizo, aFIFA.com, al recordar su participación en la Copa Mundial de Fútsal Tailandia 2012, y de cara a Colombia 2016.

"Argentina no puede darse el privilegio de no contar con Messi. Lo que vamos a tratar es de hablar con él para ver si cambia su idea y se suma. Es la prioridad. Es el capitán del equipo, el jugador más importante del mundo, el más desequilibrante y obvio que si contamos con él nos va ayudar mucho". *Edgardo Bauza, nuevo seleccionador de Argentina, al diario Clarín. ***