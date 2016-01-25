Salvado por la madera

Como cada lunes, FIFA.com te presenta una foto llamativa del mundo del fútbol. En la de esta semana vemos a Adrián volando por los aires, para ser salvado únicamente por el mejor amigo del portero: el poste.

El viejo dicho que afirma que “el poste es el mejor amigo del portero” se cumplió este sábado para Adrián, después de que una vaselina de Sergio Agüero hubiese batido por completo al guardameta sevillano del West Ham United, quien sólo pudo ver cómo el sutil balón bombeado del argentino era desviado por el palo.

El ambicioso envío del Kun Agüero desde el borde izquierdo del área dejó a Adrián en tierra de nadie y, cuando el balón rebotó contra el segundo palo, el defensa central Winston Reid tuvo que ocuparse con serenidad del rechace. El internacional neozelandés exhibió su sangre fría para ceder atrás con el pecho a Adrián, que acababa de recobrarse del susto tras la vaselina de Agüero.