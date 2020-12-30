Putellas: "Le pido a 2021 volver a la normalidad anterior" 

Alexia Putellas es una de las grandes referentes del Barça y España

A sus 26 años, la centrocampista está en el mejor momento de su carrera

En esta charla hace balance de un 2020 complicado a todos los niveles

Arrancaba el 2020 y las perspectivas no podían ser mejores. El FC Barcelona líder intratable en la Liga y la selección española dando un golpe de autoridad en la SheBelieves Cup con ella en plan estelar. Pero a los dos días de recoger el premio MVP del torneo y volver a casa, Alexia Putellas, como millones de personas en el mundo, se dio de bruces con la pandemia. Confinamiento, liga suspendida -aunque el Barça fue declarado campeón- y al poco la noticia de la enfermedad de su amiga Virginia Torrecilla, operada de un tumor cerebral.

Pese a las dificultades y el largo parón, la centrocampista termina el año en el mejor momento de su carrera y con ganas de más. Los desafíos de jugar en plena pandemia, el ejemplo de Torrecilla y el cambio de mentalidad que impulsan al Barça y España, son algunos de los temas de esta charla.

Alexia, 2020 ha sido un año que ha supuesto un desafío para todos. ¿Qué es lo que ha llevado peor?

El mayor desafío es el de la incertidumbre. Es lo que peor llevo y que creo que también mucha gente. El no saber qué va a pasar ni mañana. Eso es complicado. El fútbol es un deporte en el que te fijas objetivos. Por ejemplo, planificas toda una semana en base a un partido, y la noche de antes se puede ir todo al garete y que lo suspendan. Psicológicamente, la incertidumbre es lo más complicado. Agota.

Pasó de completar una SheBelieves Cup espectacular con España a tener que encerrarse durante meses en casa. ¿Cómo lo vivió?

Estábamos en EEUU y recuerdo un partido con 20.000 personas en el estadio. Cuando terminó íbamos chocando las manos con el público. Mi madre me mandó un vídeo y me dijo ‘pero, ¿qué hacéis?’, y yo ‘pues lo normal, ¿no?’. Ella estaba en España y recuerdo que me dijo: ‘no tenéis ni idea de lo que va a venir’. Y fue volver y a los dos días se declaró el estado de alarma y todas encerradas.

El confinamiento llevó a mucha gente a abrir un periodo de reflexión. ¿Fue su caso?

Me puse en la piel de esas jugadoras que lo tuvieron que dejar durante el confinamiento, que se retiraron. No levantarte ya para ir a entrenar... en este caso por la pandemia, pero debe de ser parecido. Y me he dado cuenta de que retirarse tiene que ser duro.

¿Siente que, pese a ganar la Liga y jugar las semifinales de Champions, la pandemia le ha robado una temporada que podía haber sido espectacular?

Sí, eso es lo que siento. Porque esto es fútbol y las cosas pueden cambiar de la noche al día, pero por la trayectoria, el cómo se estaba dando la temporada tanto en el club como en la selección, lo buenas que eran las sensaciones... Viendo desde dentro cómo se estaba haciendo todo, tenía muy buena pinta el año. Y de repente, pasó lo que pasó y ya nada.

La enfermedad de su amiga Virginia Torrecilla, tantos años compañera en la selección, ha sido otro golpe duro este 2020. ¿Cómo se entera de la noticia?

Fue todo muy rápido. Estábamos cada uno en nuestra casa, en el confinamiento, y a mí me mandó un mensaje Lola Gallardo –arquera del O. de Lyon y la selección española– porque al día siguiente era ya cuando operaban a Virginia. Me dijo: ‘no te vas a creer lo que pasa. Llámame cuando puedas’.

Cuando me lo contó me quedé blanca y luego ya hablé con ella. Esa noche fue un poco difícil, la verdad. Virginia es un ejemplo por cómo lo está gestionando y por cómo le está yendo, que al final creo que está muy relacionado.

Mientras Virginia regresa a la selección, está llevando su número, el 14. ¿Cómo surge la idea?

En cuando pude me fui a Madrid a verla. Hablamos de la selección, porque son muchos años juntas, de los Europeos que ganamos cuando éramos pequeñas... de todo eso, y le dije que se me iba a hacer raro no estar en una concentración con ella. Luego hablamos de que su número lo tenía que llevar alguien, porque la numeración es del 1 al 23, y fue como ‘venga, te lo guardo hasta que te recuperes. Así tienes que volver cuanto antes’. Ella me dijo también que, como lo tenía que llevar alguien, prefería que fuese yo.

En esta nueva temporada, el Barça sigue intratable en la Liga. Lleva media vida en el club, así que quién mejor para valorar la evolución de estas dos últimas temporadas. ¿Cuál ha sido la clave del cambio?

Creo que lo que más ha cambiado es la mentalidad. Si hemos conseguido evolucionar tanto es por la mentalidad ganadora que hemos tenido aun no ganando la liga, por ejemplo, porque hemos estados años sin ganarla. Que el club no echase para atrás su apuesta y mantuviese su confianza fue importante. Ahora se están empezando a recoger los resultados. De momento no con títulos a nivel europeo, pero sí hay la sensación de que podemos competir contra cualquiera.

Algo parecido ha sucedido con la selección, cuya evolución en los últimos dos años es innegable. ¿Notan más respeto por parte de los rivales?

No sé si respeto o no, al final lo que crea el rival nos tiene que dar un poco igual. Sí que siento, como me pasa en el Barça, que esté quien esté delante se va a competir, y eso es por nuestra mentalidad de no conformarnos con solamente ganar un partido y ya está, sino ir a por más y seguir evolucionando. En el momento que no evolucionas, ya empiezas a ir para abajo. Yo lo veo así.

A España le falta un punto para lograr el billete a la EURO. Con el aplazamiento a 2022 habrá más tiempo para preparar el torneo. ¿Qué necesita el equipo para llegar con opciones de hacer algo grande?

Primero hay que clasificar, claro, y para hacer algo grande, que es lo que queremos, tenemos que seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos, buscar la excelencia. Aun así, eso no nos va a garantizar resultados. Esto es fútbol. Pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano y eso pasa por aprovechar la oportunidad en cada concentración y en cada partido. Que nos sirva para que, el Día D a la Hora H, estemos preparadas.

Está en el mejor momento de su carrera, le sale todo, incluidos auténticos golazos. ¿Cuán importante es la confianza y qué querría mejorar en su juego?

Soy de las que piensa que la confianza lo es todo. Un jugador con confianza es completamente diferente a cuando no la tiene. Y mejorar... pues todo. Quiero ser mucho más completa como jugadora. Para ponerte ejemplos: si tengo una ocasión de gol, meterla. Si tengo dos duelos aéreos, ganar los dos. Si tengo un uno contra uno en defensa, robar ese balón. Son pequeñas metas que al final, si vas saliendo ganadora de todas ellas, te hacen ser mucho mejor jugadora.

Para terminar, ¿qué le pide a 2021?