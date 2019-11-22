viernes 22 noviembre 2019, 14:00
Los números de la semana
Sorpresas en Bahir Dar y Osaka
Italia, embalada; debuts con gol en España
Hitos de Gnabry, Kumagai, Mitrovic, Pukki y Wijnaldum
500
100
|Partido
|Año
|Goleadores múltiples
|San Marino 0-13 Alemania
|2006
|Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
|España 12-1 Malta
|1983
|Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
|Países Bajos 11-0 S. Marino
|2011
|Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
|Francia 10-0 Azerbaiyán
|1995
|Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
|Inglaterra 9-0 Luxemburgo
|1982
|Blissett (3)
|España 9-0 Albania
|1990
|Butragueno (4), Munoz (2)
|España 9-0 Austria
|1999
|Raul (4), Urzaiz (2)
|España 9-0 San Marino
|1999
|Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
|Rusia 9-0 San Marino
|2019
|Dzyuba (4), Smolov (2)
|Bélgica 9-0 San Marino
|2019
|R. Lukaku (2)
|Italia 9-1 Armenia
|2019
|Immobile (2), Zaniolo (2)
58
33
23
22
13
7
6
2