Los mejores del mundo en acción

¡Transmisiones en vivo, mejores momentos, exclusivas y más!
FIFA.com
viernes 22 noviembre 2019, 14:00

Los números de la semana

  • Sorpresas en Bahir Dar y Osaka

  • Italia, embalada; debuts con gol en España

  • Hitos de Gnabry, Kumagai, Mitrovic, Pukki y Wijnaldum

500
100
PartidoAñoGoleadores múltiples
San Marino 0-13 Alemania2006Podolski (4), Klose (2), Hitzlsperger (2), Schweinsteiger (2)
España 12-1 Malta1983Rincon (4), Santillana (4), Maceda (2)
Países Bajos 11-0 S. Marino2011Van Persie (4), Huntelaar (2), Sneijder (2)
Francia 10-0 Azerbaiyán1995Djorkaeff (2), Leboeuf (2)
Inglaterra 9-0 Luxemburgo1982Blissett (3)
España 9-0 Albania1990Butragueno (4), Munoz (2)
España 9-0 Austria1999Raul (4), Urzaiz (2)
España 9-0 San Marino1999Luis Enrique (3), Etxeberria (2)
Rusia 9-0 San Marino2019Dzyuba (4), Smolov (2)
Bélgica 9-0 San Marino2019R. Lukaku (2)
Italia 9-1 Armenia2019Immobile (2), Zaniolo (2)
58
33
23
22
13
7
6
2
Cookie Settings