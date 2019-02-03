Fútbol para luchar contra el olvido

El fútbol, herramienta en las terapias contra el Alzheimer

Los recuerdos de partidos mejoran el estado de ánimo de los pacientes

Una iniciativa escocesa que cumple 10 años

Hay imágenes grabadas a fuego en nuestra memoria. Y muchas están relacionadas con el fútbol… ¿Cómo olvidar el día que tu selección fue campeona del mundo? ¿O el partido en que tu equipo levantó aquel título tan significativo? ¿O el triplete en el clásico de tu jugador favorito? Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer se empeña en borrarlo todo.

Este 2019 se cumplen 10 años de la exitosa puesta en marcha de una iniciativa en Escocia que aprovecha el poder único del fútbol como terapia contra esta enfermedad.

El Proyecto Memoria del Fútbol arrancó en 2009 con un experimento de Michael White, historiador del Club de Fútbol Falkirk. Con fotos y objetos relacionados con el fútbol lograba reconectar a los pacientes con sus recuerdos, con su historia personal. Esos instantes, mejoraba su estado de ánimo y mitigaban su proceso de alejamiento de la sociedad, intrínseco a la enfermedad.

“Uno de los hombres de mi grupo había jugado con el Celtic después de la II Guerra Mundial. Ya falleció. Pero jamás olvidaré la última vez que lo vi. Cuando se lo llevaban de la sala en su silla de ruedas, levantó los pulgares y gritó: “Muchacho, éste ha sido el mejor día de mi vida”. En esos momentos pensé: ‘A mí me basta con esto'”, contaba Michael a FIFA.com.

Proyecto Memoria del Fútbol Previous 01 / 06 vbjcczmwedsqenlou6vz.jpg 02 / 06 mwbz6or6axt5qarrckzj.jpg 03 / 06 mmqdwepgnjsvcuuswq5h.jpg 04 / 06 y8pxroi7s3cle6f0tyzq.jpg 05 / 06 gr6ty6abs8zan9ydnhri.jpg 06 / 06 nblojvbx1a8biagrbeco.jpg Next

Todo arrancó con cuatro grupos en el Museo del Fútbol Escocés en Hampden Park, en Aberdeen FC, Hibs y Falkirk. Pronto recibieron el apoyo y la experiencia de la Asociación Escocesa contra el Alzheimer y la Universidad Caledonian de Glasgow. Hoy son cerca de 300 los grupos que se reúnen en distintos puntos del Reino Unido cada semana.

“Te encuentras con un hombre que llega a ti con la cabeza gacha, al parecer totalmente ausente, y entonces le enseñas una foto y el rostro se le ilumina al instante”.

Se trabaja con cajas de memoria que incluyen imágenes, jabón y linimento, cartas con información de jugadores, entre otros elementos. Y el pasado mes, se lanzó una serie de paquetes de cartas que incluían los perfiles de varios jugadores legendarios como Kenny Dalglish o Gordon Banks, pero también a las leyendas del rugby Sandy Carmichael y Gavin Hastings, porque este proyecto se ha ampliado ahora a otros deportes como rugby, cricket o golf.

Otros proyectos: