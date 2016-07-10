¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta a varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Mario Gómez*(31 años) ha marcado la historia de la selección alemana ocupando la 3ª posición en la Copa Mundial de la FIFA 2010™ y disputando tres Eurocopas seguidas (con un subcampeonato en 2008 y dos plazas de semifinalista en 2012 y 2016). Tras formarse y debutar como profesional en el Stuttgart, ganó allí 1 Bundesliga. Luego se comprometió con el Bayern de Múnich, donde cosechó 2 ligas, 2 Copas y 2 Supercopas de Alemania, sin olvidar 1 Liga de Campeones de la UEFA. Gómez fichó luego por el Fiorentina, antes de ser cedido al Besiktas, donde ganó la liga turca. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador de Alemania, amén de erigirse en el máximo goleador de la Eurocopa 2012 (ex aequo), de la Bundesliga* y de la liga turca.

Leão**(67 años) puede presumir de haber pertenecido a una de las generaciones más brillantes de la selección brasileña, con la que acudió a cuatro Mundiales y se adjudicó el título supremo en 1970 como portero suplente. Sí fue titular en 1974, y también en 1978 (donde ocupó la 3ª plaza), antes de volver a calentar banquillo en la edición de 1986. Leão pasó toda su carrera en Brasil, en clubes como Palmeiras, Vasco da Gama, Grêmio o Corinthians, con los que ganó infinidad de trofeos. Una vez colgados los guantes, fue seleccionador de su país en la Copa FIFA Confederaciones 2001, y entrenó, entre otros muchos, a los siguientes clubes: São Paulo, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Vissel Kobe (Japón) y Al Sadd (Qatar).

Hans Tilkowski*(81 años) participó en una de las mejores campañas mundialistas de la Mannschaft*, en Inglaterra 1966, donde perdió la final contra el país anfitrión en el legendario estadio de Wembley. También acudió a la edición de 1962 como portero suplente. Tras sus comienzos en el Westfalia Herne, Tilkowski fichó por el Borussia Dortmund, donde levantó 1 Copa de Alemania y 1 Recopa de Europa. Fue elegido 1 vez mejor jugador de su país.

Sandie Toletti**(21 años) contribuyó al triunfo de Francia en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2012. Dos años más tarde, ocupó la 3ª posición en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2014. Ahora confía en hacerse un hueco definitivo en la selección absoluta, con la que ya ha jugado varios partidos. Toletti milita profesionalmente en el Montpellier desde 2013.

Serguei Ignashevich**(37 años) contribuyó al regreso de Rusia a un Mundial tras dos ediciones de ausencia en Brasil 2014, donde jugó los 3 partidos de su país. También compitió en las tres últimas Eurocopas, en 2008, 2012 y 2016. Fue en el Lokomotiv de Moscú donde se consagró, conquistando 1 liga, 1 Copa y 1 Supercopa de Rusia. Luego fichó por el CSKA de Moscú, donde cosechó 5 ligas, 6 Copas, 6 Supercopas de Rusia y 1 Copa de la UEFA.

Peter Odemwingie*(35 años) participó con Nigeria en los Mundiales de 2010 y 2014. En la cita brasileña, marcó el gol de la victoria sobre Bosnia-Herzegovina, que permitió a su país alcanzar la segunda fase. A escala continental, disputó cuatro Copas Africanas de Naciones seguidas, quedando tres veces tercero con las Súper Águilas. *Odemwingie también se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Tras sus comienzos en Nigeria con la camiseta del Bendel Insurance, se marchó a Europa, donde militó en las filas de Lille, Lokomotiv de Moscú, West Bromwich Albion, Stoke City y Cardiff.

