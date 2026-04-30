Ejecutivos de la QSL visitan clubes de Madrid en el marco de la colaboración global del curso esencial sobre gestión de clubes

Representantes de la FIFA y dirigentes de la QSL coincidieron en seminarios y visitas a clubes como parte de una iniciativa de desarrollo de capacidades del órgano rector del fútbol mundial

El curso se enmarca en un memorando de acuerdo firmado el pasado mes de diciembre

Los participantes analizaron cuestiones relacionadas con la experiencia de los aficionados, los patrocinios, la optimización de los estadios y el desarrollo del fútbol juvenil, entre otros ámbitos

Representantes de la FIFA y ejecutivos de la Qatar Stars League (QSL) estuvieron en la Comunidad de Madrid (España) entre el 19 y el 22 de abril, con motivo de una serie de seminarios y visitas a clubes. Esta iniciativa, enmarcada en el curso esencial de la FIFA sobre gestión de clubes, refuerza el compromiso común de fortalecer las estructuras del fútbol profesional y construir un ecosistema de clubes más sostenible.

La actividad forma parte de una colaboración más amplia iniciada a través del memorando de acuerdo firmado el pasado mes de diciembre entre la FIFA, la Federación Catarí de Fútbol y la Qatar Stars League. Un pilar fundamental de este acuerdo es la puesta en marcha de iniciativas educativas personalizadas por parte de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA, incluido el curso esencial sobre gestión de clubes, una iniciativa de capacitación diseñada para profesionalizar la gestión de clubes en todo el mundo.

El curso presta asistencia personalizada a los clubes y ejecutivos, y les ofrece apoyo estratégico en ámbitos fundamentales del deporte rey, con vistas a ayudar a las entidades a competir al máximo nivel tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Madrid constituye uno de los epicentros del universo futbolístico y será ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2030™, por lo que brindó un marco inmejorable para la ocasión. Por su parte, el conjunto de la región cuenta con un panorama futbolístico extraordinario, con instituciones de prestigio internacional, como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y clubes sumamente competitivos, como el Getafe, el Leganés y el Rayo Vallecano. Los clubes visitados ofrecieron a los presentes la oportunidad de analizar diversos modelos organizativos, estrategias deportivas y enfoques para la gestión de clubes.

A lo largo de cuatro días, los participantes profundizaron en temas esenciales para el fútbol profesional, como la importancia estratégica de contar con datos que fundamenten la experiencia de los aficionados, estrategias de patrocinio, las academias juveniles y el desarrollo de talento, así como la explotación y optimización de los estadios. Una conclusión fundamental de los seminarios fue la creciente importancia de los ingresos en los días de partido como futura oportunidad de crecimiento para los clubes. Aunque, tradicionalmente, los estadios han generado la mayor parte de sus ingresos los días de partido, cada vez más clubes desarrollan estrategias para explotar estos recintos a lo largo de todo el año, mediante servicios preferentes, venta al por menor y oferta de comida y bebida, así como conciertos, reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones.

Los participantes también analizaron en qué medida los datos pueden fomentar la sostenibilidad y mejorar la interacción con los aficionados. En un panorama del entretenimiento cada vez más competitivo, conocer el comportamiento de los seguidores, personalizar el recorrido de los aficionados y crear vínculos emocionales más fuertes se detectaron como prioridades fundamentales.

Los clubes constituyen la base del ecosistema futbolístico, por lo que desempeñan un papel fundamental a la hora de desarrollar jóvenes de talento, fortalecer las comunidades y fomentar la sostenibilidad a largo plazo del deporte rey. Mediante la inversión en formación, liderazgo y estructuras profesionales más sólidas, la FIFA sigue ayudando a clubes de todo el planeta a convertirse en organizaciones más resilientes y ambiciosas.