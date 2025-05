Conoce a Rachid Outamghart

Compañeros para toda la vida

«He aprendido a trabajar en equipo. Yo antes no tenía esa habilidad», afirma el joven, que primero formó parte del equipo de Servicios a los espectadores en Catar y después colaboró con el departamento de Gestión de Invitados durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA™, que tuvo lugar en febrero de 2022. «El trabajo en equipo me ha beneficiado mucho. He aprendido lo importante que es dar a los demás la oportunidad de expresar sus opiniones sobre cómo realizar una tarea», añade Rachid. Concretamente, su labor durante la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ consistió en asistir a las personas con movilidad reducida en el emblemático Estadio de Lusail y en sus alrededores, donde se disputaron la final y otros nueve partidos. Eso le permitió comprender cuál era la mejor forma de funcionar como equipo. «He aprendido cómo podemos trabajar juntos, cada cual desde su puesto, para ayudar a todo el mundo —añade—. Si alguien tenía algún tipo de problema, acudíamos en su ayuda. Siempre funcionábamos como grupo, no de forma individual». Como miembro de un equipo de 20 000 voluntarios de 150 nacionalidades distintas, la interacción constante con los compañeros benefició a Rachid, ya que por entonces estudiaba inglés en la universidad. «En cuanto a la confianza en mí mismo, antes de ir a Catar apenas hablaba inglés —explica Rachid—. Solo un poco. En Marruecos no hablamos mucho inglés porque, después del árabe, el segundo idioma es el francés. Sin embargo, ir a Catar me dio la oportunidad de hablar inglés y mejorar mis competencias lingüísticas». El hecho de que Marruecos alcanzase las semifinales (y fuese el primer país africano de la historia en conseguirlo) no hizo más que aumentar la alegría de Rachid en Catar. «Cuando le decías a alguien que eras de Marruecos, te decían ‘¡Qué bien! ¡Marruecos es semifinalista!’ —recuerda este residente de Agadir con una amplia sonrisa—. Todos querían venir a visitarnos a Marruecos».