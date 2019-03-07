Suspensión de tres meses para un oficial del fútbol

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente ha ratificado la sanción negociada que presentaron la presidenta del órgano de instrucción y Lee Harmon, presidente de la Federación de Fútbol de las Islas Cook y vicepresidente de la OFC, además de miembro del Consejo de la FIFA.

La investigación sobre Harmon, iniciada el 26 de julio de 2018, tuvo como objeto la reventa de entradas de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Al amparo del art. 67, apdo. 1 del Código de Ética de la FIFA, las partes han acordado las siguientes sanciones:

Multa de 20.000 CHF.

Suspensión que le impedirá participar en cualquier actividad futbolística nacional o internacional durante tres meses.